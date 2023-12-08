Смертельная схватка незнакомцев в столице: будут судить киевлянина

В Киеве перед судом предстанет местный житель, который ножом смертельно травмировал незнакомца во время конфликта.

Источник фото: полиция Киева

В Киеве перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в совершении смертельного травмирования незнакомца. Злоумышленник во время конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение. После нападения мужчину госпитализировали, однако на следующий день он скончался. За совершенное подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы, - сообщает полиция Киева.

В начале октября правоохранители получили сообщение от граждан о мужчине с ранением возле дома на проспекте Соборности. Полиция оперативно прибыла на место и установила, что потерпевший получил ранение от ножа в результате конфликта. Согласно собранным данным, мужчина, который находился в нетрезвом состоянии, оттолкнул от себя женщину, которая отбивалась в драке, после чего неизвестный знакомый ударил его ножом в грудь.

Медики доставили пострадавшего в больницу, где его госпитализировали с серьезными ранениями груди и внутренних органов. Несмотря на оказанную помощь, 32-летний мужчина скончался на следующий день. Патрульные полицейские задержали злоумышленника по его месту жительства по ч. 2 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Полиция задержала нарушителя по его месту жительства.

В ходе расследования следственно-оперативная группа изъяла с места происшествия кухонный нож со следами бурого цвета и другие материалы. Выявлено, что нарушитель, родившийся в 1975 году, имел преступное прошлое, связанное с незаконным оборотом наркотических средств.

По факту совершенного преступления следователи под руководством прокуратуры сообщили задержанному о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, что привело к смерти потерпевшего, по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы. После завершения досудебного расследования дело направили в суд.

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