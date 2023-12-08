Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Хозяйственный суд Одесской области возобновляет работу после хакерской атаки – стало известно, когда возобновят рассмотрение дел в судебных заседаниях

Рассмотрение дел в судебных заседаниях будет начато с 15 декабря после окончания работ в залах судебных заседаний.

Специализированную антикоррупционную прокуратуру отделяют от Офиса Генпрокурора, — Верховная Рада приняла закон

Парламент принял в целом закон, согласно которому САП как самостоятельное структурное подразделение Офиса Генерального прокурора ликвидируется Генпрокурором по представлению руководителя САП в 3-дневный срок со дня получения такого представления Генпрокурором.

Верховная Рада отменила правки Лозового, – будут новые правила исчисления сроков досудебного расследования

Верховная Рада приняла закон об отмене правок Лозового: изменения предусматривают, что новые правила будут применяться ко всем уголовным производствам, досудебное расследование или судебное разбирательство которых не завершено до 1 января 2024 года.

Верховная Рада приняла закон о языках нацменьшинств, предусматривающий постоянное ограничение на русский язык

Из закона о нацменьшинствах изымается действующая норма о том, что на период военного положения и в течение пяти лет со дня его отмены или прекращения к русскому языку применяются ограничения – эти ограничения будут постоянными.

Верховная Рада вернула проверки оснований приобретения чиновниками квартир и авто до назначения на должность

Верховная Рада расширила полномочия НАПК по проверкам деклараций чиновников по требованию Еврокомиссии.

  1. В Украине

Смертельная схватка незнакомцев в столице: будут судить киевлянина

12:38, 8 декабря 2023
В Киеве перед судом предстанет местный житель, который ножом смертельно травмировал незнакомца во время конфликта.
Смертельная схватка незнакомцев в столице: будут судить киевлянина
Источник фото: полиция Киева
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В Киеве перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в совершении смертельного травмирования незнакомца. Злоумышленник во время конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение. После нападения мужчину госпитализировали, однако на следующий день он скончался. За совершенное подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы, - сообщает полиция Киева.

В начале октября правоохранители получили сообщение от граждан о мужчине с ранением возле дома на проспекте Соборности. Полиция оперативно прибыла на место и установила, что потерпевший получил ранение от ножа в результате конфликта. Согласно собранным данным, мужчина, который находился в нетрезвом состоянии, оттолкнул от себя женщину, которая отбивалась в драке, после чего неизвестный знакомый ударил его ножом в грудь.

Медики доставили пострадавшего в больницу, где его госпитализировали с серьезными ранениями груди и внутренних органов. Несмотря на оказанную помощь, 32-летний мужчина скончался на следующий день. Патрульные полицейские задержали злоумышленника по его месту жительства по ч. 2 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Полиция задержала нарушителя по его месту жительства.

В ходе расследования следственно-оперативная группа изъяла с места происшествия кухонный нож со следами бурого цвета и другие материалы. Выявлено, что нарушитель, родившийся в 1975 году, имел преступное прошлое, связанное с незаконным оборотом наркотических средств.

По факту совершенного преступления следователи под руководством прокуратуры сообщили задержанному о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, что привело к смерти потерпевшего, по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы. После завершения досудебного расследования дело направили в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександра Вітушинська
    Олександра Вітушинська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Любов Коваль
    Любов Коваль
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Андрій Леонтович
    Андрій Леонтович
    суддя Київського окружного адміністративного суду