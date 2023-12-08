Закупка запчастей для боевых самолетов СУ-27: руководителя оборонного завода разоблачили на хищении средств, — СБУ

Речь идет о модулях усиления мощности бортовых радиолокационных систем на украинских истребителях СУ-27.

Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности ликвидировала схему присвоения бюджетных средств на приобретение комплектующих для боевых самолетов ВСУ. Об этом сообщает СБУ.

Речь идет о модулях усиления мощности бортовых радиолокационных систем на украинских истребителях СУ-27.

По данным следствия, директор одного из оборонных предприятий нашего государства вместе с сообщниками пытался украсть почти 4 млн. бюджетных гривен на закупке соответствующего авиаоборудования.

Именно на эту сумму он заключил договор с аффилированной коммерческой структурой по приобретению авиационного модуля.

«Впрочем, дельцы поставили на госпредприятие неисправные комплектующие, а его глава распорядился взять на баланс бракованную продукцию и оплатить.

Для этого чиновник подписал бухгалтерские документы на прием неисправного имущества.

На их основании оборонная компания перечислила коммерсантам первую часть платежа в размере 1,9 млн. грн.», — говорится в сообщении.

Так, в дальнейшем участники «схемы» планировали вывести эти деньги в тень через подконтрольные фирмы, обналичить и распределить между собой.

Однако правоохранители своевременно разоблачили сделку и поэтапно ее задокументировали. После этого на всю сумму договора в размере 3,9 млн. грн. был наложен арест и тем самым заблокированы попытки их присвоения.

Уже экс-директору госпредприятия, руководителю фирмы-поставщика и еще двум их сообщникам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. В частности, проверяется причастность фигурантов к совершению преступлений при заключении других оборонных договоров. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

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