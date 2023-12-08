Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Хозяйственный суд Одесской области возобновляет работу после хакерской атаки – стало известно, когда возобновят рассмотрение дел в судебных заседаниях

Рассмотрение дел в судебных заседаниях будет начато с 15 декабря после окончания работ в залах судебных заседаний.

Специализированную антикоррупционную прокуратуру отделяют от Офиса Генпрокурора, — Верховная Рада приняла закон

Парламент принял в целом закон, согласно которому САП как самостоятельное структурное подразделение Офиса Генерального прокурора ликвидируется Генпрокурором по представлению руководителя САП в 3-дневный срок со дня получения такого представления Генпрокурором.

Верховная Рада отменила правки Лозового, – будут новые правила исчисления сроков досудебного расследования

Верховная Рада приняла закон об отмене правок Лозового: изменения предусматривают, что новые правила будут применяться ко всем уголовным производствам, досудебное расследование или судебное разбирательство которых не завершено до 1 января 2024 года.

Верховная Рада приняла закон о языках нацменьшинств, предусматривающий постоянное ограничение на русский язык

Из закона о нацменьшинствах изымается действующая норма о том, что на период военного положения и в течение пяти лет со дня его отмены или прекращения к русскому языку применяются ограничения – эти ограничения будут постоянными.

Верховная Рада вернула проверки оснований приобретения чиновниками квартир и авто до назначения на должность

Верховная Рада расширила полномочия НАПК по проверкам деклараций чиновников по требованию Еврокомиссии.

  1. В Украине

Закупка запчастей для боевых самолетов СУ-27: руководителя оборонного завода разоблачили на хищении средств, — СБУ

11:21, 8 декабря 2023
Речь идет о модулях усиления мощности бортовых радиолокационных систем на украинских истребителях СУ-27.
Закупка запчастей для боевых самолетов СУ-27: руководителя оборонного завода разоблачили на хищении средств, — СБУ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности ликвидировала схему присвоения бюджетных средств на приобретение комплектующих для боевых самолетов ВСУ. Об этом сообщает СБУ.

Речь идет о модулях усиления мощности бортовых радиолокационных систем на украинских истребителях СУ-27.

По данным следствия, директор одного из оборонных предприятий нашего государства вместе с сообщниками пытался украсть почти 4 млн. бюджетных гривен на закупке соответствующего авиаоборудования.

Именно на эту сумму он заключил договор с аффилированной коммерческой структурой по приобретению авиационного модуля.

«Впрочем, дельцы поставили на госпредприятие неисправные комплектующие, а его глава распорядился взять на баланс бракованную продукцию и оплатить.

Для этого чиновник подписал бухгалтерские документы на прием неисправного имущества.

На их основании оборонная компания перечислила коммерсантам первую часть платежа в размере 1,9 млн. грн.», — говорится в сообщении.

Так, в дальнейшем участники «схемы» планировали вывести эти деньги в тень через подконтрольные фирмы, обналичить и распределить между собой.

Однако правоохранители своевременно разоблачили сделку и поэтапно ее задокументировали. После этого на всю сумму договора в размере 3,9 млн. грн. был наложен арест и тем самым заблокированы попытки их присвоения.

Уже экс-директору госпредприятия, руководителю фирмы-поставщика и еще двум их сообщникам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. В частности, проверяется причастность фигурантов к совершению преступлений при заключении других оборонных договоров. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександра Вітушинська
    Олександра Вітушинська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Любов Коваль
    Любов Коваль
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Андрій Леонтович
    Андрій Леонтович
    суддя Київського окружного адміністративного суду