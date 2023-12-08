Хто отримає право на звільнення від військової служби, - Мар’яна Безугла розкрила деталі законопроекту

Стало відомо, хто отримає відстрочку чи звільнення від військової служби.

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Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народний депутат Мар’яна Безугла 8 грудня повідомила про поточний стан напрацювання законопроекту щодо «мобілізації, рекрутингу, проходження служби і повʼязаних норм».

«Це все ще проєкт, військові подали суто жорсткі норми, ми опрацьовуємо реалістичну модель», - зазначила вона.

Отже, за її словами, прибирається категорія «обмежено придатний». Залишаються тільки придатні і непридатні.

Відстрочку, але не підстава для звільнення будуть мати:

Здобувачі послідовної вищої освіти, яким менше або рівно 30 років.

Всі науковці з вченими званням.

Всі викладачі, які працюють на повну ставку.

Стосовно права на звільнення від військової служби Мар’яна Безугла пояснила наступне.

«Яка відстрочка таке і право на звільнення:

Всі особи з інвалідністю.

Ті, хто мають троє і більше дітей.

Якщо двоє військовослужбовців мають дитину, то один має відстрочку і право на звільнення (чоловік або жінка). Тобто, якщо жінка вирішує піти на військову службу, то чоловік таким чином може отримати відстрочку.

Якщо у сім’ї особа неповнолітня з інвалідністю.

Якщо повнолітня недієздатна дитина з інвалідністю / дружина або чоловік / батьки дружини або чоловіка 1-2 групи (при цьому особа з інвалідністю сама обирає, кому відстрочка)

Опікуни особи з інвалідністю 1-3 груп, яка визнана в судовому порядку недієздатною.

Вагітні жінки та жінки в декреті.

Тільки діючі нардепи (всіх колишніх прибрали)», - зауважила вона.

«Не підлягатимуть мобілізації протягом 6 місяців протягом звільнення:

з полону

строковики

хто був мобілізований та звільнений», - додала депутат.

Підставу для звільнення будуть мати, за її словами особи, «які побували в полоні (недобровільно)», «генерали за рішенням військового керівництва». Також це особи, які прослужили під час дії воєнного стану певну кількість часу. Але дане питання поки опрацьовується.

Нагадаємо, також Мар’яна Безугла повідомила, що всіх звільнених строковиків переведуть в мобілізаційний ресурс.

Крім того, ми писали, що Президент Володимир Зеленський 7 грудня відповів на петицію про звільнення військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені законом терміни служби.

Автор: Наталя Мамченко

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