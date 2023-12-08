Федор Вениславский предлагает проверить должностных лиц органов власти на детекторе лжи

Федор Вениславский внес законопроект о проверке некоторых чиновников на детекторе лжи.

Член парламентского Комитета по нацбезопасности Федор Вениславский 7 декабря зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 10322 о проведении исследования с применением полиграфа по определенным категориям должностных лиц органов государственной власти Украины.

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Напомним, Президент Владимир Зеленский 7 декабря подписал Указ №812/2023 об освобождении Федора Вениславского от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины

Также напомним, что ранее Владимир Зеленский 30 июня ввел в действие решение СНБО относительно борьбы с коррупцией в судах. Среди прочего решение СНБО предусматривает проверку всего коллектива суда, если один из судей был пойман на взятке. В том числе – и проверку судей Верховного Суда.

Для выполнения этого решения в Верховной Раде 3 июля зарегистрировали соответствующий законопроект 9454.

Впрочем, Венецианская комиссия 9 октября обнародовала Заключение на этот законопроект о полиграфе для судей, где заявила, что это «достаточно спорный вопрос».

Автор: Наталья Мамченко

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