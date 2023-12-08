При Минэкономики планируют создать Офис по развитию индустриальных парков: что известно

При Министерстве экономики планируют создать офис по развитию индустриальных парков. Об этом сообщил заместитель министра экономики Владимир Кузьо.
«Мы планируем создать Офис по развитию индустриальных парков при Минэкономики Украины и начинаем с формирования Проектной команды при поддержке Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины». Развитие индустриальных парков в Украине - это, прежде всего, о наполнении их производствами украинских и зарубежных инвесторов, на чем фокусируется министерство при лидерстве Юлии Свириденко», - отметил Кузьо.
По его словам, будут привлечены лучшие эксперты, которые помогут мониторить и анализировать деятельность ИП, использовать лучший мировой опыт, налаживать международные партнерства и системно работать с местными стейкхолдерами: производителями, девелоперами, управляющими компаниями, общинами.
«Пока открыт call для отбора экспертов, который продлится до 17 декабря», - отметил замминистра.
Среди задач перед Офисом развития ИП в следующем году – содействие усовершенствованию нормативно-правового поля с целью сделать индустриальные парки максимально эффективным механизмом развития перерабатывающей промышленности в Украине.
«В фокусе внимания будут и специальные условия для индустриальных парков по кредитным программам, и страхование военных рисков через Экспортно-кредитное агентство, и прозрачная реализация положений законодательства об индустриальных парках в части господдержки», - написал он.
Кроме того, предполагается укрепление сотрудничества с Агентствами регионального развития, ОГА/ОВА и органами местного самоуправления для формирования лучшего бизнес-климата для инвесторов, а также совместно с комитетом экономического развития Верховной Рады устранения барьеров и создания дополнительных стимулов для тех, кто готов вкладывать средства в производственных проектах.
«Ведь инвестиции, рабочие места, экспорт и налоги для Украины – наши главные KPI», – резюмировал Кузьо.
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