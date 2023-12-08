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  1. В Украине

При Минэкономики планируют создать Офис по развитию индустриальных парков: что известно

19:44, 8 декабря 2023
На данный момент открыт call для отбора экспертов, который продлится до 17 декабря.
При Минэкономики планируют создать Офис по развитию индустриальных парков: что известно
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При Министерстве экономики планируют создать офис по развитию индустриальных парков. Об этом сообщил заместитель министра экономики Владимир Кузьо.

«Мы планируем создать Офис по развитию индустриальных парков при Минэкономики Украины и начинаем с формирования Проектной команды при поддержке Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины». Развитие индустриальных парков в Украине - это, прежде всего, о наполнении их производствами украинских и зарубежных инвесторов, на чем фокусируется министерство при лидерстве Юлии Свириденко», - отметил Кузьо.

По его словам, будут привлечены лучшие эксперты, которые помогут мониторить и анализировать деятельность ИП, использовать лучший мировой опыт, налаживать международные партнерства и системно работать с местными стейкхолдерами: производителями, девелоперами, управляющими компаниями, общинами.

«Пока открыт call для отбора экспертов, который продлится до 17 декабря», - отметил замминистра.

Среди задач перед Офисом развития ИП в следующем году – содействие усовершенствованию нормативно-правового поля с целью сделать индустриальные парки максимально эффективным механизмом развития перерабатывающей промышленности в Украине.

«В фокусе внимания будут и специальные условия для индустриальных парков по кредитным программам, и страхование военных рисков через Экспортно-кредитное агентство, и прозрачная реализация положений законодательства об индустриальных парках в части господдержки», - написал он.

Кроме того, предполагается укрепление сотрудничества с Агентствами регионального развития, ОГА/ОВА и органами местного самоуправления для формирования лучшего бизнес-климата для инвесторов, а также совместно с комитетом экономического развития Верховной Рады устранения барьеров и создания дополнительных стимулов для тех, кто готов вкладывать средства в производственных проектах.

«Ведь инвестиции, рабочие места, экспорт и налоги для Украины – наши главные KPI», – резюмировал Кузьо.

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