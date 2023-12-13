Единый билет или бесплатный проезд: власти Киева рассматривают два варианта проезда от «Теремков» до «Лыбидской»

Сейчас решается – будет ли это единственный билет или автобус будет просто бесплатно ездить от станции метро «Лыбидская» и до «Теремков».

Иллюстративное фото из открытых источников

В Киеве из-за закрытия шести станций «синей» ветки метрополитена рассматривают внедрение единого билета или бесплатного проезда, который организуют автобусы. Об этом сообщил депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец в комментарии «РБК-Украина».

«Я считаю это самым главным вопросом. Потому что это касается прежде всего комфорта и справедливости в отношении людей. Он уже на финише. Сейчас решается – будет ли это единственный билет или автобус будет просто бесплатно ездить от станции метро «Лыбидская» и до «Теремков», - сказал Белоцерковец.

По его словам, этот вопрос не решили сначала, потому что ситуация на перегонном тоннеле между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» была критической.

«Поэтому во избежание гибели людей, как это происходило в 2010 году, решили закрыть возможность проезда», – объясняет Белоцерковец.

Депутат отметил, что уже организовано челночное движение между станциями «Демеевская» и «Теремки».

«И буквально там сегодня-завтра будет решен вопрос о том, чтобы люди не платили дважды, трижды, а от станции метро «Лыбидская» до «Теремков» по тому же тарифу, как они заходят в метро», - рассказал Белоцерковец.

Он добавил, что техническая возможность внедрения такого единственного билета у города есть.

«Это будет решено либо через единственный билет, такая техническая возможность у города есть, либо это будет решено из-за бесплатного движения автобусов. Сейчас решают кто именно будет получать соответствующие льготы: метрополитен ли, или «Киевпасстранс», - подытожил Белоцерковец.

Напомним, что по поручению Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля Комиссией рассмотрено ситуацию, которая произошла на перегоне Оболонско-Теремковской линии метрополитена Киева.

Отметим, что между станциями метро «Теремки»-«Демеевская» 13 декабря заработает «челночное» движение поездов: график.

Ранее стало известно, что в связи с подтоплением тоннелей Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины).

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