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По новому закону ВККС завершает конкурсы на занятие вакантных должностей судей, объявленные 14 сентября, по правилам, действующим после вступления в силу Закона по усовершенствованию процедур судейской карьеры.

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Как отметили в ГЮУ Верховной Рады, отсрочка вступления в силу статьи 201-3 «Контрабанда товаров» создаст ситуацию, при которой деяние, которое де-юре признано законодателем согласно принятому закону преступлением, де-факто будет влечь уголовную ответственность только через полгода.

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  1. В Украине

В Киеве местный вместе с иностранцами за $4 тысячи изготавливали справки о непригодности к военной службе

22:00, 13 декабря 2023
Злоумышленников разоблачили на изготовлении фальшивых заключений военно-врачебной комиссии, которые подтверждали непригодность к прохождению военной службы для мужчин.
В Киеве местный вместе с иностранцами за $4 тысячи изготавливали справки о непригодности к военной службе
Источник фото: Главное управление Национальной полиции в городе Киев
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В Киеве два человека, один из них местный житель, а другой - иностранец, изготавливали и продавали такие выводы призывникам, за что им грозит до 9 лет заключения. Они получали около 4 тысяч долларов США за каждый "документ", который подтверждал непригодность к военной службе. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киев.

В полиции отметили, что в ходе досудебного расследования было установлено, что правонарушители изготавливали и реализовывали фиктивные выводы военно-врачебной комиссии. Во время обысков в их местах работы и проживания были изъяты незавершенные бланки медицинских документов".

Сейчас открыто производство и объявило подозрение обоим подозреваемым по статье 332 части 3 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Следователи направили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Согласно этой статье, они могут быть лишены свободы до 9 лет с конфискацией имущества и ограничением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение до трех лет.

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