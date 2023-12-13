В Киеве местный вместе с иностранцами за $4 тысячи изготавливали справки о непригодности к военной службе

Злоумышленников разоблачили на изготовлении фальшивых заключений военно-врачебной комиссии, которые подтверждали непригодность к прохождению военной службы для мужчин.

Источник фото: Главное управление Национальной полиции в городе Киев

В Киеве два человека, один из них местный житель, а другой - иностранец, изготавливали и продавали такие выводы призывникам, за что им грозит до 9 лет заключения. Они получали около 4 тысяч долларов США за каждый "документ", который подтверждал непригодность к военной службе. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киев.

В полиции отметили, что в ходе досудебного расследования было установлено, что правонарушители изготавливали и реализовывали фиктивные выводы военно-врачебной комиссии. Во время обысков в их местах работы и проживания были изъяты незавершенные бланки медицинских документов".

Сейчас открыто производство и объявило подозрение обоим подозреваемым по статье 332 части 3 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Следователи направили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Согласно этой статье, они могут быть лишены свободы до 9 лет с конфискацией имущества и ограничением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение до трех лет.

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