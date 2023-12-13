Солом’янський районний суд Києва повідомив про наявність вакантної посади

Суд шукає секретаря судового засідання.

В Солом’янському районному суді міста Києва є вакантна посада державної служби категорії В – секретар судового засідання. Про це повідомив офіційний сайт суду.

«Резюме (із обов’язковим зазначенням бажаної посади) направляти на

електронну адресу: [email protected]

Документи приймаються до 25.12.2023 року включно.

За додатковою інформацією звертатись за тел. 298 59 3», - сказано у повідомленні.

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