У США хочуть запровадити нові технології, які не дозволятимуть сп'янілому водієві завести автомобіль

У нові моделі автівок пропонують установлювати датчики дихання для виявлення алкоголю, або камери, які відстежуватимуть рух очей, щоб визначити, чи водій нетверезий.

У Сполучених Штатах Америки регулятори автомобільної безпеки вимагатимуть від виробників автомобілів запровадити нові технології, які не дозволятимуть нетверезому водієві завести автомобіль. Про це повідомляє Reuters.

Агентство зазначає, що у 2021 році Конгрес наказав Національному управлінню безпеки дорожнього руху запровадити пасивну технологію, щоби спробувати запобігти десяткам тисяч смертей на дорогах щорічно. Закон вимагає, щоб нові розробки були готові до листопада 2024 року.

Йдеться про низку технологій, які могли б завадити людині на підпитку сісти за кермо.

Зокрема, в нові моделі автівок пропонують установлювати датчики дихання для виявлення алкоголю, або камери, які відстежуватимуть рух очей, щоб визначити, чи водій нетверезий. Якщо людина буде спʼянілою, машина не поїде.

Регулятори автобезпеки зазначають, що передусім вони мають упевнитися, що технологія працює, а лише потім вони дадуть автовиробникам принаймні три роки на її впровадження.

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