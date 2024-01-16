В 2023 году ВСП рассмотрел более 200 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей

С учетом поступивших в предыдущие периоды сообщений ВСП в течение 2023 года рассмотрел 208 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей.

Высший совет правосудия сообщил, что в течение 2023 поступило 185 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей по осуществлению правосудия, о действиях, нарушающих гарантии независимости судей или подрывающих авторитет правосудия. Об этом говорится на официальном сайте ВСП.

С учетом поступивших сообщений в предыдущие периоды ВСП в течение 2023 года рассмотрел 208 сообщений судей.

По результатам рассмотрения 97 сообщений о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия принято 93 решения о принятии мер реагирования:

- обращение в прокуратуру и органы правопорядка о предоставлении информации о раскрытии и расследовании преступлений;

- внесение в соответствующие органы или должностные лица представления об обнаружении и привлечении к установленной ответственности лиц, совершенных действиями или допущено бездействие, и т.д.

Рассмотрев 111 сообщений судей, Совет принял 61 решение об утверждении 97 выводов членов ВСП об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

В ВСП добавили, Высший совет правосудия принял 6 решений по собственной инициативе в пределах своих полномочий о принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.