ВККС рекомендувала призначити на посади 5 суддів

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

У вівторок, 16 січня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула питання про рекомендування для призначення на посади суддів. Про це йдеться на офіційному сайті ВККС.

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення рекомендувати:

Гуцола Максима Павловича для призначення на посаду судді Міловського районного суду Луганської області;

Качаленко Ганну Василівну для призначення на посаду судді Дзержинського міського суду Донецької області;

Догарєву Ірину Олегівну для призначення на посаду судді Арбузинського районного суду Миколаївської області;

Сердюка Богдана Сергійовича для призначення на посаду судді Кодимського районного суду Одеської області;

Круглікову Аллу Вікторівну для призначення на посаду судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя.

Раніше ми писали, що Олег Бачун замість нового суду отримав кваліфікаційне оцінювання.

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