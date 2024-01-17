Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати безкоштовну освіту

За державними ваучерами учасники бойових дій та люди з інвалідністю можуть безкоштовно навчатися 124 професіям.

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Учасники бойових дій та особи з інвалідністю, постраждалі від війни, можуть отримати безкоштовну освіту у 124 різних професіях та спеціальностях за державною ваучерною програмою, – повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Загальна вартість ваучера перевищує 30 тисяч гривень

«Ви можете подати заявку на отримання ваучера на навчання (підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації). Після закінчення навчання слухачам видається документ державного зразка про присвоєння відповідної кваліфікації», - інформує Кім.

Він підкреслив, що основні умови для учасників програми – наявність професійно-технічної або вищої освіти та відсутність реєстрації як безробітного в службі зайнятості.

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