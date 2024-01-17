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Використання держслужбовцями у 2024 році щорічних відпусток за останній відпрацьований рік: роз’яснення НАДС

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Використання держслужбовцями у 2024 році щорічних відпусток за останній відпрацьований рік: роз’яснення НАДС

15:07, 17 січня 2024
Протягом 2024 року мають бути використані дні щорічної додаткової оплачуваної відпустки за стаж державної служби, що збільшився у державного службовця у його робочий рік 2023-2024.
Використання держслужбовцями у 2024 році щорічних відпусток за останній відпрацьований рік: роз’яснення НАДС

Національне агентство з питань державної служби (НАДС) 15 січня оприлюднило роз’яснення щодо використання у 2024 році державними службовцями щорічних відпусток за останній відпрацьований робочий рік.

У НАДС зазначили, що ст. 33 Закону «Про державний бюджет України» на 2024 рік» встановлено, що у 2024 році відпустки, на які працівник державного органу набув право за останній відпрацьований робочий рік, мають бути використані таким працівником до кінця 2024 року.

У разі невикористання працівником державного органу відпустки, йому, в межах затверджених видатків на оплату праці відповідного державного органу, має бути виплачено грошову компенсацію за всі дні невикористаної відпустки, на які він набув право за останній відпрацьований робочий рік

У НАДС вказали, що Закон «Про державний бюджет на 2024 рік» чітко не визначає, який саме робочий рік працівника є останнім відпрацьованим робочим роком.

Згідно з висновком НАДС, останнім відпрацьованим робочим роком, може бути робочий рік державного службовця 2023-2024.

Також у НАДС повідомили, що протягом 2024 року мають бути використані дні щорічної додаткової оплачуваної відпустки за стаж державної служби, що збільшився у державного службовця у його робочий рік 2023-2024.  

Детально з роз’ясненням НАДС можна ознайомитися нижче:

Нагадаємо, що раніше НАДС оприлюднило роз’яснення, як нараховувати заробітну платну держслужбовцям органів, які провели класифікацію посад державної служби, або які не проводили класифікацію посад.

Автор В’ячеслав Хрипун

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