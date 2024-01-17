Долучення до матеріалів справи результатів НСДР з іншого кримінального провадження, - позиція Верховного Суду

У касаційній скарзі до ВС прокурор не погодився з визнанням недопустимим доказом протоколу за результатами НСРД та додатку до нього – магнітного носія інформації, оскільки у матеріалах кримінального провадження наявне клопотання та відповідна ухвала суду про надання дозволу на використання результатів НСРД в іншому кримінальному провадженні.

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Долучення стороною обвинувачення до матеріалів досудового розслідування ухвали слідчого судді, якою надано дозвіл на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій з іншого кримінального провадження, під час проведення якої були виявлені ознаки кримінального правопорушення, яке розслідується в цьому кримінальному провадженні, свідчить про дотримання вимог ч. 12 ст. 290 КПК та є достатньою правовою підставою для використання результатів НСРД навіть за відсутності в матеріалах кримінального провадження ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Про це зазначив Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 8 листопада 2023 року у справі №465/2671/17.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Вироком місцевого суду одну особу визнано невинуватою у пред’явленому обвинуваченні за ч. 1 ст. 366 КК та виправдано на підставі п. 1 ч. 1 ст. 373 КПК.

Цим же вироком іншу особу визнано невинуватою у пред’явленому обвинуваченні за ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК та виправдано на підставі п. 1 ч. 1 ст. 373 КПК. Апеляційний суд залишив без зміни вирок місцевого суду.

У касаційній скарзі прокурор не погодився із мотивами суду щодо визнання недопустимим доказом протоколу за результатами НСРД та додатку до нього – магнітного носія інформації, оскільки у матеріалах кримінального провадження наявне клопотання та відповідна ухвала суду апеляційної інстанції про надання дозволу на використання результатів НСРД в іншому кримінальному провадженні, що відповідає вимогам статей 86, 257 КПК.

Позиція ККС ВС

Верховний Суд скасував ухвалу суду апеляційної інстанції і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

ККС перевірив, що у матеріалах кримінального провадження наявне клопотання прокурора та ухвала слідчого судді апеляційного суду, якою надано дозвіл на використання результатів НСРД, проведених у одному кримінальному провадженні, а саме результатів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із мобільного телефону та додатки до протоколу на матеріальних носіях у іншому кримінальному провадженні.

Вказане клопотання прокурора та ухвалу слідчого судді апеляційного суду долучено до матеріалів кримінального провадження та відкрито стороні захисту на підставі ст. 290 КПК. ККС ВС зробив наступник висновок щодо застосування норм права, передбачених ч. 1 ст. 257 та ч. 12 ст. 290 КПК у їх взаємозв’язку зі ст. 86 КПК.

Долучення стороною обвинувачення до матеріалів досудового розслідування при виконанні вимог ст. 290 КПК ухвали слідчого судді, якою надано дозвіл на використання результатів НСРД з іншого кримінального провадження, в ході проведення якої були виявлені ознаки кримінального правопорушення, яке розслідується у даному кримінальному провадженні, свідчить про виконання органом досудового розслідування в повному обсязі положень ч. 12 ст. 290 КПК та є достатньою правовою підставою для використання результатів НСРД, навіть за відсутності в матеріалах кримінального провадження ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення вказаної НСРД.

Автор: Наталя Мамченко

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