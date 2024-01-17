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Приобщение к материалам дела результатов НСРД по другому уголовному производству, - позиция Верховного Суда

15:08, 17 января 2024
В кассационной жалобе в ВС прокурор не согласился с признанием недопустимым доказательством протокола по результатам НСРД и приложения к нему – магнитного носителя информации, поскольку в материалах уголовного производства имеется ходатайство и соответствующее постановление суда о предоставлении разрешения на использование результатов НСРД в другом уголовном производстве.
Приобщение к материалам дела результатов НСРД по другому уголовному производству, - позиция Верховного Суда
Источник фото: kdkako.com.ua

Приобщение стороной обвинения в материалы досудебного расследования определения следственного судьи, которым предоставлено разрешение на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий по другому уголовному производству, в ходе которого были выявлены признаки уголовного правонарушения, расследуемого в этом уголовном производстве, свидетельствует о соблюдении требований ч .12 ст. 290 УПК и является достаточным правовым основанием для использования результатов НСРД даже при отсутствии в материалах уголовного производства определения следственного судьи о предоставлении разрешения на проведение негласного следственного (розыскного) действия. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 8 ноября 2023 года по делу №465/2671/17.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Приговором местного суда одно лицо признано невиновным в предъявленном обвинении по ч. 1 ст. 366 УК и оправдано на основании п. 1 ч. 1 ст. 373 УПК.

Этим же приговором другое лицо признано невиновным в предъявленном обвинении по ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 УК и оправдано на основании п. 1 ч. 1 ст. 373 УПК. Апелляционный суд оставил без изменения приговор местного суда.

В кассационной жалобе прокурор не согласился с мотивами суда о признании недопустимым доказательством протокола по результатам НСРД и приложения к нему – магнитного носителя информации, поскольку в материалах уголовного производства имеется ходатайство и соответствующее определение суда апелляционной инстанции о предоставлении разрешения на использование результатов НСРД в другом уголовном отношении , что отвечает требованиям статей 86, 257 УПК

Позиция КУС ВС

Верховный Суд отменил определение суда апелляционной инстанции и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

КУС проверил, что в материалах уголовного производства есть ходатайство прокурора и определение следственного судьи апелляционного суда, которым предоставлено разрешение на использование результатов НСРД, проведенных в одном уголовном производстве, а именно результатов снятия информации с транспортных телекоммуникационных сетей с мобильного телефона и приложения к протоколу на материальных носителях в другом уголовном производстве.

Указанное ходатайство прокурора и определение следственного судьи апелляционного суда приобщено к материалам уголовного производства и открыто стороне защиты из в. 290 УПК. КУС ВС сделал преемник заключения по применению норм права, предусмотренных ч. 1 ст. 257 и ч. 12 ст. 290 УПК по их взаимосвязи со ст. 86 УПК.

Приобщение стороной обвинения в материалы досудебного расследования при выполнении требований ст. 290 УПК определения следственного судьи, которой предоставлено разрешение на использование результатов НСРД по другому уголовному производству, в ходе проведения которого были выявлены признаки уголовного правонарушения, расследуемого в данном уголовном производстве, свидетельствует о выполнении органом досудебного расследования в полном объеме 2 ч. 290 УПК и является достаточным правовым основанием для использования результатов НСРД, даже при отсутствии в материалах уголовного производства определения следственного судьи о предоставлении разрешения на проведение указанного НСРД.

Автор: Наталья Мамченко

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