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Принцип недопустимости оговорки в хозяйственном договоре об исключении или ограничении ответственности касается как производителей продукции, так и ее продавцов, - Большая Палата ВС

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  1. В Украине

Работники ТЦК не имеют права «паковать» людей и проверять документы — омбудсмен Лубинец

14:57, 17 января 2024
Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что его возмущают случаи, когда работники ТЦК применяют к украинцам физическую силу.
Работники ТЦК не имеют права «паковать» людей и проверять документы — омбудсмен Лубинец

Работники военкоматов не имеют права силой задерживать людей, требовать и забирать у них документы. Об этом в интервью NV заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

 «Основной вопрос, поднимаемый гражданами Украины, — это несоответствие мандатов ТЦК. Это когда они требуют проверять документы, забирают документы и задерживают граждан Украины. У них таких прав нет», – сказал омбудсмен.

Он добавил, что его возмущают случаи, когда работники ТЦК применяют физическую силу к украинцам. Лубинец отметил, что в отношении таких и подобных инцидентов возбуждены уголовные производства.

Омбудсмен объяснил, что после возбуждения уголовного производства проводятся проверки в военкоматах.

«Потом я ставлю этот вопрос на уровне руководства, когда подтверждается информация о злоупотреблении правами работниками ТЦК, чтобы к ним открывалось дисциплинарное производство, и высшее руководство принимало решение о наказании своих подчиненных», – добавил он.

Ранее Апелляционный админсуд напомнил ТЦК о необходимости соблюдать право на защиту при привлечении к ответственности за нарушение военного учета.

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