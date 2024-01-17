Работники ТЦК не имеют права «паковать» людей и проверять документы — омбудсмен Лубинец

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что его возмущают случаи, когда работники ТЦК применяют к украинцам физическую силу.

Работники военкоматов не имеют права силой задерживать людей, требовать и забирать у них документы. Об этом в интервью NV заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Основной вопрос, поднимаемый гражданами Украины, — это несоответствие мандатов ТЦК. Это когда они требуют проверять документы, забирают документы и задерживают граждан Украины. У них таких прав нет», – сказал омбудсмен.

Он добавил, что его возмущают случаи, когда работники ТЦК применяют физическую силу к украинцам. Лубинец отметил, что в отношении таких и подобных инцидентов возбуждены уголовные производства.

Омбудсмен объяснил, что после возбуждения уголовного производства проводятся проверки в военкоматах.

«Потом я ставлю этот вопрос на уровне руководства, когда подтверждается информация о злоупотреблении правами работниками ТЦК, чтобы к ним открывалось дисциплинарное производство, и высшее руководство принимало решение о наказании своих подчиненных», – добавил он.

Ранее Апелляционный админсуд напомнил ТЦК о необходимости соблюдать право на защиту при привлечении к ответственности за нарушение военного учета.

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