Пограничники сняли с забора нелегалов, которые пытались попасть в Венгрию

Группа нарушителей пытались перелезть забор и попасть в Венгрию вне пункта пропуска.

Источник фото: Государственная пограничная служба

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что группа нарушителей пыталась нелегально попасть в Венгрию, обходя официальный пункт пропуска. Запись камеры видеонаблюдения зафиксировала движение трех неизвестных лиц, попытавшихся преодолеть заградительный забор. В группе были два мужчины и одна женщина.

Их попытке пересечь границу помешали пограничники. Во время задержания один из нарушителей пытался убежать, однако его быстро остановили. Все члены группы были доставлены в пограничное подразделение.

Нарушители будут привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством.

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