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Регистрация специальных имущественных прав на объекты незавершенного строительства: какой алгоритм действий

15:19, 17 января 2024
Украинцам рассказали, как зарегистрировать специальные имущественные права на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости.
Регистрация специальных имущественных прав на объекты незавершенного строительства: какой алгоритм действий

Министерство юстиции напомнило, что продолжается государственная регистрация специальных имущественных прав (СМП) на объекты незавершенного строительства (ОНБ) и будущие объекты недвижимости (МОН). Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что это позволит защитить вклады инвесторов в новое жилье, избежать возможных мошеннических схем и создать базу доброчестных застройщиков.

Одним из ключевых шагов для этого является начальная регистрация в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭСБ) каждого МОН как составной части дома.

Начальная регистрация возможна после внесения/создания/получения определенных документов в ЕГЭСБ (основные шаги/документы):

- получение технических условий;

- получение градостроительных условий и ограничений;

- внесение задания на проектирование;

- внесение проектной документации с идентификаторами;

- внесение экспертного отчета;

- утверждение проектной документации;

- получение документа, дающего право на выполнение строительных работ;

- получение решения по адресу на каждое здание и составные части при делимости объекта.

Далее создаются документы по специальному имущественному праву, в том числе заявление, которому присваивается регистрационный номер.

Сама же процедура создания документов в ЕГЭСББ содержит несколько этапов:

  1. Регистрация договора об организации и финансировании строительства (при наличии) - определена доля девелопера и заказчика строительства на будущие объекты. Далее подписание документов регистрации гарантийной доли и заявления о регистрации СМП на МОН производится заказчиком и девелопером.
  2. Регистрация гарантийной доли – этот документ создается в ЕГЭСБ и содержит перечень МОНов. В случае когда МОН выступает в качестве гарантийной доли, на него будет зарегистрировано соответствующее обременение. Сумма площадей таких объектов, составляющих гарантийную долю, должна быть: 10% в городах-миллионниках и 5% в других населенных пунктах.
  3. Формирование заявления о регистрации СМП на МОН - для создания заявления заказчик должен указать: регистрационный номер документа об определении гарантийной доли и распределение будущих прав, регистрационный номер документа, дающего право на выполнение строительных работ, регистрационный номер решения о присвоении адреса объектам строительства. Документ формируется автоматически е-системой.
  4. Государственная регистрация специального имущественного права в ГРРП - после подписания заявления заказчик строительства может обратиться к государственному регистратору прав на недвижимое имущество/нотариуса для государственной регистрации СМП, предоставив регистрационный номер соответствующего заявления.

На портале ЕГЭСББ доступно 43 зарегистрированных заявления от заказчиков строительства, а пользователями е-системы начато внесение сведений и создание документов, необходимых для регистрации СМП более чем на 80 объектов строительства.

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