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  1. В Україні

Реєстрація спеціальних майнових прав на об’єкти незавершеного будівництва: який алгоритм дій

15:19, 17 січня 2024
Українцям розповіли, як зареєструвати спеціальні майнові права на об’єкти незавершеного будівництва та майбутні об'єкти нерухомості.
Реєстрація спеціальних майнових прав на об’єкти незавершеного будівництва: який алгоритм дій

Міністерство юстиції України нагадало, що продовжується державна реєстрація спеціальних майнових прав (СМП) на об’єкти незавершеного будівництва (ОНБ) та майбутні об'єкти нерухомості (МОН). Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, це дасть змогу захистити вклади інвесторів у нове житло, уникнути можливих шахрайських схем і створити базу доброчесних забудовників.

Одним із ключових кроків для цього є початкова реєстрація у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) кожного МОНу як складової частини будинку.

Початкова реєстрація можлива після внесення/створення/отримання визначених документів у ЄДЕССБ (основні кроки/документи):

- отримання технічних умов;

- отримання містобудівних умов та обмежень;

- внесення завдання на проєктування;

- внесення проєктної документації з ідентифікаторами;

- внесення експертного звіту;

- затвердження проєктної документації;

- отримання документа, що дає право на виконання будівельних робіт;

- отримання рішення щодо адреси на кожну будівлю та складові частини в разі подільності об'єкта.

Далі створюються документи щодо спеціального майнового права, в тому числі заява, якій присвоюється реєстраційний номер.

Сама ж процедура створення документів у ЄДЕССБ містить декілька етапів:

  1. Реєстрація договору про організацію та фінансування будівництва (за наявності) — визначено частку девелопера та замовника будівництва на майбутні об’єкти. Далі підписання документів реєстрації гарантійної частки та заяви про реєстрацію СМП на МОН відбувається замовником і девелопером.
  2. Реєстрація гарантійної частки — цей документ створюється в ЄДЕССБ і містить перелік МОНів. У разі, коли МОН виступає в якості гарантійної частки, на нього буде зареєстровано відповідне обтяження. Сума площ таких об'єктів, що становлять гарантійну частку має бути: 10% у містах-мільйонниках і 5% в інших населених пунктах.
  3. Формування заяви про реєстрацію СМП на МОН — для створення заяви замовник має вказати: реєстраційний номер документа про визначення гарантійної частки та розподіл майбутніх прав, реєстраційний номер документа, що дає право на виконання будівельних робіт, реєстраційний номер рішення про присвоєння адреси об'єктам будівництва. Документ формується автоматично е-системою.
  4. Державна реєстрація спеціального майнового права в ДРРП — після підписання заяви замовник будівництва може звернутися до державного реєстратора прав на нерухоме майно/нотаріуса для державної реєстрації СМП, надавши реєстраційний номер відповідної заяви.

На порталі ЄДЕССБ доступно 43 зареєстровані заяви від замовників будівництва, а користувачами е-системи розпочато внесення відомостей і створення документів, необхідних для реєстрації СМП більш ніж на 80 об'єктів будівництва.

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