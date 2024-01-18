Прикордонники зняли з паркану нелегалів, що намагалися потрапити до Угорщини

Група порушників намагалися перелізти паркан та потрапити до Угорщини поза пунктом пропуску.

Джерело фото: Державна прикордонна служба

Державна прикордонна служба України повідомляє, що група порушників намагалася нелегально потрапити до Угорщини, обходячи офіційний пункт пропуску. Запис камери відеоспостереження зафіксував рух трьох невідомих осіб, що спробували подолати загороджувальний паркан. У групі були два чоловіки та одна жінка.

Їх спробі перетнути кордон завадили прикордонники. Під час затримання один із порушників намагався втекти, проте його швидко зупинили. Всі члени групи були доставлені до прикордонного підрозділу.

Порушники будуть притягнуті до адміністративної відповідальності відповідно до законодавства.

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