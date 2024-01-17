Працівники ТЦК не мають права «пакувати» людей та перевіряти документи — омбудсмен Лубінець

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що його обурюють випадки, коли працівники ТЦК застосовують до українців фізичну силу.

Працівники військкоматів не мають прав насильно затримувати людей, вимагати та забирати у них документи. Про це в інтерв'ю NV заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Основне питання, яке порушують громадяни України, — це невідповідність мандатів ТЦК. Це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи й фізично затримують громадян України. У них таких прав немає», – сказав омбудсмен.

Він додав, що його обурюють випадки, коли працівники ТЦК застосовують до українців фізичну силу. Лубінець зазначив, що стосовно таких та подібних інцидентів відкриті кримінальні провадження.

Омбудсмен пояснив, що після відкриття кримінального провадження проводяться перевірки у військкоматах.

«Потім я ставлю це питання на рівні керівництва, коли підтверджується інформація щодо зловживання правами працівниками ТЦК, щоб до них відкривалось дисциплінарне якесь провадження, і вище керівництво ухвалювало рішення щодо покарання своїх підлеглих», – додав він.

Раніше Апеляційний адмінсуд нагадав ТЦК про необхідність дотримуватися права на захист при притягненні до відповідальності за порушення військового обліку.

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