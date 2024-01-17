Працівники ТЦК не мають права «пакувати» людей та перевіряти документи — омбудсмен Лубінець

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Долучення до матеріалів справи результатів НСДР з іншого кримінального провадження, - позиція Верховного Суду

У касаційній скарзі до ВС прокурор не погодився з визнанням недопустимим доказом протоколу за результатами НСРД та додатку до нього – магнітного носія інформації, оскільки у матеріалах кримінального провадження наявне клопотання та відповідна ухвала суду про надання дозволу на використання результатів НСРД в іншому кримінальному провадженні.

Використання держслужбовцями у 2024 році щорічних відпусток за останній відпрацьований рік: роз’яснення НАДС

Протягом 2024 року мають бути використані дні щорічної додаткової оплачуваної відпустки за стаж державної служби, що збільшився у державного службовця у його робочий рік 2023-2024.

Принцип неприпустимості застереження у господарському договорі щодо виключення або обмеження відповідальності стосується як виробників продукції, так і її продавців, - Велика Палата ВС

Закон про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту продукції не поширюється на відносини з відшкодування збитків, завданих постачальником внаслідок порушення умов договору поставки щодо параметрів якості та продуктивності товару, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

Наслідок поведінки сторони обвинувачення, яка своїми діями значно ускладнила дослідження важливих доказів судом, має тлумачитися на користь захисту, щоб не заохочувати обвинувачення до використання таких прийомів, - ВС

ККС ВС також нагадав, що в контексті дослідження питання провокації важливо також встановити, чи мали до проведення спеціальної операції органи розслідування надійну інформацію щодо злочинної діяльності особи, щодо якої проводиться така операція.

Боржниця посилалася на поліграф як на доказ неотримання нею грошей у позику за наявності розписки, – що вирішив Верховний Суд

Позивач вказав, що надав у позику жінці 250 000 доларів США, на підтвердження чого та власноруч написала боргову розписку та зобов`язалася повернути йому кошти.

  1. В Україні

Працівники ТЦК не мають права «пакувати» людей та перевіряти документи — омбудсмен Лубінець

14:57, 17 січня 2024
Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що його обурюють випадки, коли працівники ТЦК застосовують до українців фізичну силу.
Працівники ТЦК не мають права «пакувати» людей та перевіряти документи — омбудсмен Лубінець

Працівники військкоматів не мають прав насильно затримувати людей, вимагати та забирати у них документи. Про це в інтерв'ю NV заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

 «Основне питання, яке порушують громадяни України, — це невідповідність мандатів ТЦК. Це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи й фізично затримують громадян України. У них таких прав немає», – сказав омбудсмен.

Він додав, що його обурюють випадки, коли працівники ТЦК застосовують до українців фізичну силу. Лубінець зазначив, що стосовно таких та подібних інцидентів відкриті кримінальні провадження.

Омбудсмен пояснив, що після відкриття кримінального провадження проводяться перевірки у військкоматах.

«Потім я ставлю це питання на рівні керівництва, коли підтверджується інформація щодо зловживання правами працівниками ТЦК, щоб до них відкривалось дисциплінарне якесь провадження, і вище керівництво ухвалювало рішення щодо покарання своїх підлеглих», – додав він.

Раніше Апеляційний адмінсуд нагадав ТЦК про необхідність дотримуватися права на захист при притягненні до відповідальності за порушення військового обліку.

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