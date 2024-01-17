Использование госслужащими в 2024 году ежегодных отпусков за последний отработанный год: разъяснение НАДС

В течение 2024 года должны быть использованы дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за стаж государственной службы, увеличившийся у государственного служащего в его рабочий год 2023-2024

Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАДС) 15 января обнародовало разъяснения по использованию в 2024 году государственными служащими ежегодных отпусков за последний отработанный рабочий год.

В НАДС отметили, что ст. 33 Закона «О государственном бюджете Украины» на 2024 год установлено, что в 2024 году отпуска, на которые работник государственного органа получил право за последний отработанный рабочий год, должны быть использованы таким работником до конца 2024 года.

В случае неиспользования работником государственного органа отпуска, ему, в пределах утвержденных расходов на оплату труда соответствующего государственного органа, должна быть выплачена денежная компенсация за все дни неиспользованного отпуска, на которые он получил право за последний отработанный рабочий год.

В НАДС указали, что Закон «О государственном бюджете на 2024 год» четко не определяет, какой именно рабочий год работника является последним отработанным рабочим годом.

Согласно заключению НАДС, последним отработанным рабочим годом может быть рабочий год государственного служащего 2023-2024.

Также в НАДС сообщили, что в течение 2024 года должны быть использованы дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за стаж государственной службы, увеличившийся у государственного служащего в рабочем году 2023-2024.

Подробно с разъяснением НАДС можно ознакомиться ниже:

Напомним, что ранее НАДС обнародовало разъяснение, как начислять заработную платную госслужащим органов, как проведших классификацию должностей государственной службы, так и не проводивших классификацию должностей.

Автор Вячеслав Хрипун

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