Участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны могут получить бесплатное образование

По государственным ваучерам участники боевых действий и люди с инвалидностью могут бесплатно обучаться 124 профессиям.

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Участники боевых действий и лица с инвалидностью, пострадавшие от войны, могут получить бесплатное образование в 124 различных профессиях и специальностях по государственной ваучерной программе, - сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Общая стоимость ваучера превышает 30 тысяч гривен

"Вы можете подать заявку на получение ваучера на обучение (подготовку, переподготовку, повышение квалификации). После окончания обучения слушателям выдается документ государственного образца о присвоении соответствующей квалификации", - информирует Ким.

Он подчеркнул, что основные условия для участников программы - наличие профессионально-технического или высшего образования и отсутствие регистрации в качестве безработного в службе занятости.

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