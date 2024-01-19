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  1. В Украине

Требовал от предпринимателя 100 тысяч гривен за «разрешение» на торговлю: разоблачен чиновник «Киевблагоустройства»

21:05, 19 января 2024
Чиновник выдвинул требование предпринимателю предоставить ему по 10 тысяч гривен за каждый маф.
Требовал от предпринимателя 100 тысяч гривен за «разрешение» на торговлю: разоблачен чиновник «Киевблагоустройства»
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Разоблачен чиновник КП «Киевблагоустройство», который требовал от предпринимателя 100 тысяч гривен за «разрешение» на торговлю. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры г. Киева задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом КП «Киевблагоустройство» за решение вопроса размещения объектов торговли на территории города Киева (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Согласно материалам следствия, чиновник выдвинул требование предпринимателю предоставить ему по 10 тысяч гривен за каждый объект передвижной торговли (мафы на колесах).

В ходе контроля за совершением преступления чиновник КП «Киевблагоустройство» задержан при получении неправомерной выгоды в размере 100 000 грн в порядке ст. 208 УПК РФ.

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения о подозрении задержанному и избрании меры пресечения.

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