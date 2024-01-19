Требовал от предпринимателя 100 тысяч гривен за «разрешение» на торговлю: разоблачен чиновник «Киевблагоустройства»

Чиновник выдвинул требование предпринимателю предоставить ему по 10 тысяч гривен за каждый маф.

Разоблачен чиновник КП «Киевблагоустройство», который требовал от предпринимателя 100 тысяч гривен за «разрешение» на торговлю. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры г. Киева задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом КП «Киевблагоустройство» за решение вопроса размещения объектов торговли на территории города Киева (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Согласно материалам следствия, чиновник выдвинул требование предпринимателю предоставить ему по 10 тысяч гривен за каждый объект передвижной торговли (мафы на колесах).

В ходе контроля за совершением преступления чиновник КП «Киевблагоустройство» задержан при получении неправомерной выгоды в размере 100 000 грн в порядке ст. 208 УПК РФ.

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения о подозрении задержанному и избрании меры пресечения.

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