Требовал от предпринимателя 100 тысяч гривен за «разрешение» на торговлю: разоблачен чиновник «Киевблагоустройства»

Разоблачен чиновник КП «Киевблагоустройство», который требовал от предпринимателя 100 тысяч гривен за «разрешение» на торговлю. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Так, при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры г. Киева задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом КП «Киевблагоустройство» за решение вопроса размещения объектов торговли на территории города Киева (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Согласно материалам следствия, чиновник выдвинул требование предпринимателю предоставить ему по 10 тысяч гривен за каждый объект передвижной торговли (мафы на колесах).
В ходе контроля за совершением преступления чиновник КП «Киевблагоустройство» задержан при получении неправомерной выгоды в размере 100 000 грн в порядке ст. 208 УПК РФ.
В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения о подозрении задержанному и избрании меры пресечения.
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