Вимагав від підприємця 100 тисяч гривень за «дозвіл» на торгівлю: викрито посадовця «Київблагоустрою»

Посадовець висунув вимогу підприємцю надати йому по 10 тисяч гривень за кожен маф.

Викрито посадовця КП «Київблагоустрій», який вимагав від підприємця 100 тисяч гривень за «дозвіл» на торгівлю. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовцем КП «Київблагоустрій» за вирішення питання щодо розміщення об’єктів торгівлі на території міста Києва (ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, посадовець висунув вимогу підприємцю надати йому по 10 тисяч гривень за кожен об’єкт пересувної торгівлі (мафи на колесах).

У ході контролю за вчиненням злочину посадовця КП «Київблагоустрій» затримано під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 100 000 грн в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому та обрання запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.