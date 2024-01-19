Як у застосунку «Моя податкова» отримати відомості про доходи: роз’яснення

Українці можуть за кілька кліків отримати відомості про доходи.

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадало, що у застосунку «Моя податкова» можна отримати відомості про доходи. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Для цього необхідно завантажити в App Store/Google Play мобільний застосунок «Моя податкова», ідентифікуватися онлайн з використанням КЕП або хмарного підпису.

У розділі «Послуги» треба обрати «Отримати відомості про суми виплачених доходів» і вказати необхідний період – результат за 5 хвилин.

Крім того, швидко отримати відомості про доходи можна у меню «ЕК для громадян» приватної частини Електронного кабінету.

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