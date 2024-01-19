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Сам по собі факт досягнення дітьми повноліття до ухвалення судом рішення по суті спору щодо розміру аліментів не може бути підставою для закриття провадження, — Верховний Суд

Якщо предмет спору мав місце, але припинив своє існування після відкриття провадження у справі, то провадження у справі не може бути закрите з наведеної правової підстави, оскільки вона полягає саме у відсутності предмета спору, а не у припиненні його існування

У Міноборони пояснили, чи будуть приходити повістки до Електронного кабінету військовозобов’язаного, який запровадив парламент

Заступниця міністра оборони пояснила, як будуть реалізовувати ухвалений закон про цифровізацію армії щодо запровадження Електронного кабінету військовозобов’язаного, та чи будуть там повістки.

Прокурори пропонують суду обрати бізнесмену Ігорю Мазепі заставу в розмірі 700 млн грн

«Прокурори просять як запобіжний захід для мене заставу в розмірі 700 млн грн і ще 500 млн грн за мого брата», - Ігор Мазепа.

У країнах ЄС встановлять ліміт на платежі готівкою – до 10 тисяч євро, а торговців предметами розкоші та криптовалютою зобов'яжуть перевіряти клієнтів – нові правила

Органи Європейського Союзу фіналізували нові правила для країн ЄС, якими обмежать розрахунки готівкою 10 тисячами євро, будуть перевіряти осіб, які розраховуються час від часу готівкою на суму від 3 тисяч євро, а також зобов'яжуть осіб, які надають послуги у сфері криптовалют та продажу предметів розкоші робити досьє на клієнтів.

Ні заощаджень, ні рахунків, – як декларував свої статки кандидат на голову НАЗК Олександр Новицький, який сам працював у НАЗК

Кандидат на очільника НАЗК і нинішній очільник Держінспекції архітектури та містобудування України Олександр Новицький та його родина протягом чотирьох років не декларували жодних грошових активів.

  1. В Україні

Дмитро Кулеба і Андрій Єрмак проведуть зустріч із главою МЗС Угорщини Сіярто: що обговорюватимуть

14:03, 19 січня 2024
Андрій Єрмак обговорив з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто підготовку зустрічі, яка відбудеться 29 січня.
Дмитро Кулеба і Андрій Єрмак проведуть зустріч із главою МЗС Угорщини Сіярто: що обговорюватимуть
Фото: 5.ua
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У п’ятницю, 19 січня, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Про це повідомив офіційний сайт Глави держави.

Співрозмовники обговорили підготовку зустрічі, яка має відбутися 29 січня в Ужгороді. З українського боку в заході планують взяти участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник Офісу Глави держави.

«Ми налаштовані на відкритий діалог щодо обговорення двосторонніх відносин між нашими державами», – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента також подякував Петеру Сіярто за участь Угорщини в зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру, яка відбулася в Давосі.

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