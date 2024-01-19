Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак проведут встречу с главой МИД Венгрии Сиярто: что будут обсуждать

В пятницу, 19 января, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто. Об этом сообщил официальный сайт Главы государства.
Собеседники обсудили подготовку встречи, которая состоится 29 января в Ужгороде. С украинской стороны в мероприятии планируют принять участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса Главы государства.
«Мы настроены на открытый диалог по обсуждению двусторонних отношений между нашими государствами», – отметил Андрей Ермак.
Руководитель Офиса Президента также поблагодарил Петера Сиярто за участие Венгрии во встрече советников по национальной безопасности и внешнеполитических советников стран по имплементации Формулы мира, которая состоялась в Давосе.
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