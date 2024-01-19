Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак проведут встречу с главой МИД Венгрии Сиярто: что будут обсуждать

Андрей Ермак обсудил с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто подготовку встречи, которая состоится 29 января.

Фото: 5.ua

В пятницу, 19 января, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто. Об этом сообщил официальный сайт Главы государства.

Собеседники обсудили подготовку встречи, которая состоится 29 января в Ужгороде. С украинской стороны в мероприятии планируют принять участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса Главы государства.

«Мы настроены на открытый диалог по обсуждению двусторонних отношений между нашими государствами», – отметил Андрей Ермак.

Руководитель Офиса Президента также поблагодарил Петера Сиярто за участие Венгрии во встрече советников по национальной безопасности и внешнеполитических советников стран по имплементации Формулы мира, которая состоялась в Давосе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.