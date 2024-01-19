В Нью-Йорке фанаты подали на Мадонну в суд из-за позднего начала концерта

Истцы утверждают, что им «пришлось рано вставать, чтобы пойти на работу» на следующее утро.

В Нью-Йорке два фаната Мадонны подали на певицу в суд. Об этом сообщает The Guardian.

Причина иска – позднее начало концерта. Фанаты утверждают, что им «пришлось рано вставать, чтобы пойти на работу» на следующее утро.

В иске двое мужчин сообщают, что они купили билеты на шоу в рамках тура The Celebration. Начало выступления было запланировано на 20:30, но певица вышла на сцену только после 22:30.

Посетители концерта ушли после часа ночи и «остались в затруднительном положении». В связи с режимом работы общественного транспорта им пришлось потратить больше времени и денег на дорогу домой.

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