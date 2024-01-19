В Нью-Йорку фанати подали на Мадонну до суду через пізній початок концерту

Позивачі стверджують, що їм «довелося рано вставати, щоб піти на роботу» наступного ранку.

В Нью-Йорку двоє фанатів Мадонни подали на співачку до суду. Про це повідомляє The Guardian.

Причина позову — пізній початок концерту. Фанати стверджують, що їм «довелося рано вставати, щоб піти на роботу» наступного ранку.

У позові двоє чоловіків повідомляють, що вони купили квитки на шоу у рамках туру The Celebration. Початок виступу був запланований на 20:30, але співачка вийшла на сцену лише після 22:30.

Відвідувачі концерту пішли після першої години ночі і «залишилися у скрутному становищі». У зв'язку з режимом роботи громадського транспорту їм довелося витратити більше часу та грошей на дорогу додому.

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