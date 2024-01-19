Как в приложении «Моя налоговая» получить сведения о доходах: разъяснение

Украинцы могут за несколько кликов получить сведения о доходах.

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило, что в приложении «Моя налоговая» можно получить сведения о доходах. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Для этого необходимо скачать в App Store/Google Play мобильное приложение «Моя налоговая», идентифицироваться онлайн с использованием КЭП или облачной подписи.

В разделе «Услуги» нужно выбрать «Получить сведения о суммах уплаченных доходов» и указать необходимый период – результат за 5 минут.

Кроме того, быстро получить сведения о доходах можно в меню ЭК для граждан частной части Электронного кабинета.

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