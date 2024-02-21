Кирилл Буданов спрогнозировал контрнаступление ВСУ, но не в 2024 году

По словам Кирилла Буданова, основной вопрос состоит в том, готовы ли союзники поддерживать Украину в подготовке к контрнаступлению.

Фото: pravda.com

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что если Украина сможет вести разумную оборонную битву, то в 2025 году сможет провести еще одно контрнаступление. Это связано с тем, что враг будет истощен. Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.

Недавнее исследование, проведенное лондонским аналитическим центром Royal United Services Institute, показало, что оккупанты, вероятно, к концу 2024 года достигнут пика в своих наступательных усилиях. В последствии они будут бороться с дефицитом бронетехники.

Однако, по словам Буданова, основной вопрос состоит в том, готовы ли союзники поддерживать Украину.

«Будут ли они готовы обеспечить нас запасами на весь год, пока мы будем готовиться или нет?», – сказал руководитель ГУР.

Ранее сообщалось, чото россия может готовить большое наступление в этом году.

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