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Сотрудники НАПК и детективы НАБУ: стало известно, кто вышел в финал конкурса на главу НАПК

Среди тех, кто вошел в десятку финалистов в конкурсе на главу НАПК – экс-заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский, детективы НАБУ Александр Скомаров и Виктор Павлущик.

Рапорт сотрудника полиции не может служить однозначным доказательством виновности водителя в нарушении ПДД, - Верховный Суд

Суды исследовали видеозапись из нагрудной камеры патрульного полицейского, которая не содержала сведений об совершении административного правонарушения водителем.

Руководитель управления НАПК, экс-нардеп Андрей Тетерук объяснил, как купил земельные участки в Вышгородском районе по 76 тысяч грн в 2022 году, и почему они не отразились в декларации

По словам кандидата на председателя НАПК Андрея Тетерука, цены на землю в Хотяновке Вышгородского района значительно ниже, чем в других районах Киевской области, а в декларации участка не отразились «из-за технической проблемы».

Чтобы «дела Майдана» эффективно рассматривались в судах, необходимы изменения в процессуальное законодательство – Офис Генпрокурора

В Офисе генпрокурора считают, что суды должны определять приоритетность в рассмотрении дел.

Мобилизированный прокурор САП Сергей Степанян во время конкурса на главу НАПК отметил, что у него нет «машины времени», чтобы объяснить доходы матери в 90-х годах

Сергей Степанян отметил, что объективно трудно объяснить определенные доходы от предпринимательства семьи, приобретенные 20-30 лет назад.

  1. В мире

США готовят большой пакет санкций против россии из-за смерти Навального

19:30, 20 февраля 2024
США 23 февраля анонсируют новые санкции против россии из-за гибели Навального.
США готовят большой пакет санкций против россии из-за смерти Навального
Источник фото: ukrinform
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В пятницу, 23 февраля, Соединенные Штаты планируют анонсировать новые санкции против россии в связи с гибелью оппозиционного лидера Алексея Навального в тюрьме. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, передает Financial Times.

"По распоряжению президента Байдена мы объявим о большом пакете санкций в эту пятницу, чтобы привлечь Россию к ответственности за то, что произошло с Навальным", - заявил представитель Белого дома.

Он не уточнил конкретных деталей этого пакета санкций. Однако объявление этих мер также приходится на вторую годовщину начала полномасштабной войны россии против Украины.

Ранее высокий представитель Жозеп Боррель предложил переименовать режим санкций ЕС в честь Навального.

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