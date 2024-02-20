США готовят большой пакет санкций против россии из-за смерти Навального

США 23 февраля анонсируют новые санкции против россии из-за гибели Навального.

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В пятницу, 23 февраля, Соединенные Штаты планируют анонсировать новые санкции против россии в связи с гибелью оппозиционного лидера Алексея Навального в тюрьме. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, передает Financial Times.

"По распоряжению президента Байдена мы объявим о большом пакете санкций в эту пятницу, чтобы привлечь Россию к ответственности за то, что произошло с Навальным", - заявил представитель Белого дома.

Он не уточнил конкретных деталей этого пакета санкций. Однако объявление этих мер также приходится на вторую годовщину начала полномасштабной войны россии против Украины.

Ранее высокий представитель Жозеп Боррель предложил переименовать режим санкций ЕС в честь Навального.

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