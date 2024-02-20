США готують великий пакет санкцій проти росії через смерть Навального

США 23 лютого анонсують нові санкції проти росії через загибель Навального.

Джерело фото: ukrinform

У п’ятницю, 23 лютого, Сполучені Штати планують анонсувати нові санкції проти росії у зв'язку із загибеллю опозиційного лідера Алексея Навального у в’язниці. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу, передає Financial Times.

«За розпорядженням президента Байдена ми оголосимо про великий пакет санкцій цієї п'ятниці, щоб притягнути Росію до відповідальності за те, що сталося з Навальним», - заявив представник Білого дому.

Він не уточнив конкретних деталей цього пакета санкцій. Однак оголошення цих заходів також припадає на другу річницю початку повномасштабної війни росії проти України.

Раніше високий представник Жозеп Боррель запропонував перейменувати режим санкцій ЄС на честь Навального.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.