У ЄС схвалили 13-й пакет санкцій проти росії

Посли ЄС дали згоду на схвалення 13-го пакета санкцій проти рф.

У понеділок, 21 лютого, посли Європейського Союзу схвалили новий пакет санкцій проти росії. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter).

«Посли ЄС щойно дали «зелене світло» 13-му пакету санкцій ЄС. Він має бути опублікований якраз перед 24 лютого», - повідомив він.

У свою чергу видання Reuters, посилаючись на власні джерела у ЄС, повідомило, що новий пакет охоплює близько 200 юридичних і фізичних осіб, але у ньому немає нових секторальних заходів.

Згодом глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала угоду послів щодо 13-го пакету санкцій проти рф.

«Ми повинні продовжувати послаблювати військову машину путіна. Ввівши загалом 2000 списків, ми продовжуємо чинити сильний тиск на Кремль. Ми також продовжуємо скорочувати доступ росії до безпілотників», - написала вона в Twitter.

Раніше ми писали, що США готують великий пакет санкцій проти росії через смерть Навального.

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