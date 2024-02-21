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  1. В Україні

В школах України з’являться супервізори: як це вплине на освітній процес

21:09, 21 лютого 2024
Міністерство освіти України запускає програму супервізії для підтримки вчителів.
В школах України з’являться супервізори: як це вплине на освітній процес
Джерело фото: osvita-info.com
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Міністерство освіти та науки України вирушило із новою ініціативою, спрямованою на підтримку вчителів через професійну допомогу від супервізорів. Згідно з проєктом Порядку надання такої підтримки, який був опублікований на офіційному сайті МОН для громадського обговорення, педагоги будуть мати можливість скористатися цими послугами як у державних, так і у приватних школах.

Зазначено, що супервізори, які будуть надавати професійну підтримку, є фахівцями у сфері загальної середньої освіти і здійснюватимуть комплекс заходів для допомоги педагогам. Ці послуги будуть доступні не лише педагогічним, а й науково-педагогічним та науковим працівникам різних освітніх закладів.

Для отримання статусу супервізора необхідно мати вищу освіту, п'ять років педагогічного стажу та один рік практичного досвіду навчання дорослих. Окрім цього, обов'язковою є сертифікація за програмою підготовки супервізорів, а також підтвердження навчання за останні три роки.

Супервізію у закладі освіти можуть ініціювати вчителі, адміністрація, батьківський комітет школи та органи управління освітою. Це сприятиме отриманню фахової консультації та допомозі у подоланні труднощів, а також стимулюватиме педагогів до професійного розвитку.

Важливо відзначити, що консультації можна буде отримувати у різних форматах, включаючи і очні, і дистанційні. Зауваження та пропозиції до проєкту Порядку здійснення супервізії прийматимуться до 20 березня 2024 року.

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