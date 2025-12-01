  1. Судова практика
Обвинувачений просив сидіти біля адвоката, а не у скляній кабінці — суд відмовив, ВС визнав це правомірним

12:30, 1 грудня 2025
Відмова в задоволенні клопотання про перебування поруч із захисником, а не в скляній кабінці, не порушує право обвинуваченого на захист.
Обвинувачений просив сидіти біля адвоката, а не у скляній кабінці — суд відмовив, ВС визнав це правомірним
Верховний Суд у справі № 335/4734/18 підтвердив, що перебування обвинуваченого у спеціально обладнаному загородженні під час судового засідання відповідає вимогам закону й не обмежує його права на захист.

Касаційний кримінальний суд розглядав скаргу захисника, який стверджував, що відмова суду першої інстанції дозволити обвинуваченому перебувати поруч із адвокатом, а не в скляній кабінці, порушує право на конфіденційне спілкування.

На що вказав Верховний Суд

Відповідно до п.11 Інструкції з організації конвоювання та тримання в судах обвинувачених (підсудних), засуджених за вимогою судів, затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ України у залі судового засідання місце для тримання обвинувачених (підсудних), засуджених обладнується загородженнями відповідно до вимог ДБН. На вікнах залів судових засідань незалежно від поверховості встановлюються ґрати.

П.27 Інструкції передбачено, що за розпорядженням головуючого в судовому засіданні (судді-доповідача) начальник варти дозволяє спілкування обвинуваченому (підсудному), засудженому із захисником, прокурором та при цьому обвинувачений (підсудний), засуджений з-під охорони не звільняється.

Отже, ця Інструкція не містить випадків можливості перебування обвинуваченого, якому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, під час проведення судового засідання не в відповідному загородженні. Крім того, положеннями Інструкції не передбачено надання головуючим дозволу на перебування обвинуваченого, якому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не в спеціально відведеному місці.

Усі загородження, які обладнані в судах для перебування обвинувачених, відповідають вимогам ДБН та надають можливість обвинуваченим ефективно використовувати свої права, зокрема право на захист та спілкування із захисником. Тому суд апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку про відсутність порушення права на захист.

Верховний Суд залишив у силі вирок Дніпровського апеляційного суду та відхилив касаційну скаргу захисника.

