Обвиняемый просил сидеть рядом с адвокатом, а не в стеклянной кабинке — суд отказал, ВС признал это правомерным

Отказ в удовлетворении ходатайства о пребывании рядом с защитником, а не в стеклянной кабинке, не нарушает право обвиняемого на защиту.

Верховный Суд в деле № 335/4734/18 подтвердил, что пребывание обвиняемого в специально оборудованном заграждении во время судебного заседания соответствует требованиям закона и не ограничивает его право на защиту.

Кассационный уголовный суд рассматривал жалобу защитника, который утверждал, что отказ суда первой инстанции разрешить обвиняемому находиться рядом с адвокатом, а не в стеклянной кабинке, нарушает право на конфиденциальное общение.

На что указал Верховный Суд

Согласно п.11 Инструкции по организации конвоирования и содержания в судах обвиняемых (подсудимых), осужденных по требованию судов, утвержденной Приказом Министерства внутренних дел Украины, в зале судебного заседания место для содержания обвиняемых (подсудимых), осужденных оборудуется заграждениями в соответствии с требованиями ДБН. На окнах залов судебных заседаний независимо от этажности устанавливаются решетки.

П.27 Инструкции предусматривает, что по распоряжению председательствующего в судебном заседании (судьи-докладчика) начальник конвоя разрешает обвиняемому (подсудимому), осужденному общение с защитником, прокурором, и при этом обвиняемый (подсудимый), осужденный из-под охраны не освобождается.

Таким образом, эта Инструкция не содержит случаев возможности пребывания обвиняемого, которому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, во время проведения судебного заседания не в соответствующем заграждении. Кроме того, положениями Инструкции не предусмотрено предоставление председательствующим разрешения на пребывание обвиняемого, которому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, не в специально отведенном месте.

Все заграждения, которые оборудованы в судах для пребывания обвиняемых, соответствуют требованиям ДБН и предоставляют возможность обвиняемым эффективно использовать свои права, в частности право на защиту и общение с защитником. Поэтому суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии нарушения права на защиту.

Верховный Суд оставил в силе приговор Днепровского апелляционного суда и отклонил кассационную жалобу защитника.

