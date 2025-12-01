Чи може ФОП другої групи надавати міжнародні перевезення ФОПу третьої групи — відповідь

Чи має право ФОП бути платником єдиного податку другої групи у разі надання послуги з міжнародного перевезення у випадку, коли замовником таких послуг виступає підприємець третьої групи єдиного податку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Фізична особа-підприємець, яка перебуває на другій групі єдиного податку, має право надавати послуги, зокрема й міжнародного перевезення, замовнику, який є платником єдиного податку третьої групи. Про це повідомляє Головне управління ДПС в Івано-Франківській області.

Відповідно до п.п. 2 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України, друга група спрощеної системи передбачає можливість надання послуг населенню та платникам єдиного податку.

Цивільний кодекс України (ст. 901) визначає, що договір про надання послуг передбачає взаємні зобов’язання: виконавець надає послугу, а замовник її оплачує.

Якщо у договорі чітко зазначено, що замовником виступає ФОП третьої групи, який приймає виконані роботи та підписує акт, то обмежень щодо перебування виконавця на другій групі немає.

Таким чином, ФОП, який надає міжнародні транспортні послуги підприємцю третьої групи, може перебувати на другій групі єдиного податку без порушення вимог законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.