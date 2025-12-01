  1. В Україні

Чи може ФОП другої групи надавати міжнародні перевезення ФОПу третьої групи — відповідь

12:12, 1 грудня 2025
Чи має право ФОП бути платником єдиного податку другої групи у разі надання послуги з міжнародного перевезення у випадку, коли замовником таких послуг виступає підприємець третьої групи єдиного податку.
Чи може ФОП другої групи надавати міжнародні перевезення ФОПу третьої групи — відповідь
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Фізична особа-підприємець, яка перебуває на другій групі єдиного податку, має право надавати послуги, зокрема й міжнародного перевезення, замовнику, який є платником єдиного податку третьої групи. Про це повідомляє Головне управління ДПС в Івано-Франківській області.

Відповідно до п.п. 2 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України, друга група спрощеної системи передбачає можливість надання послуг населенню та платникам єдиного податку.

Цивільний кодекс України (ст. 901) визначає, що договір про надання послуг передбачає взаємні зобов’язання: виконавець надає послугу, а замовник її оплачує.

Якщо у договорі чітко зазначено, що замовником виступає ФОП третьої групи, який приймає виконані роботи та підписує акт, то обмежень щодо перебування виконавця на другій групі немає.

Таким чином, ФОП, який надає міжнародні транспортні послуги підприємцю третьої групи, може перебувати на другій групі єдиного податку без порушення вимог законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова підприємець ФОП ДПС податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Коли зброя — злочин: правила застосування та що загрожує за незаконне зберігання

Нелегальний ринок зброї активізується – 585 спроб контрабанди за рік.

Безвісно відсутній чи полонений — у яких випадках можна розірвати шлюб без згоди

Мін’юст оприлюднив офіційні роз’яснення щодо порядку розірвання шлюбу, якщо один із подружжя перебуває в полоні або вважається безвісно відсутнім.

Смерть батька і весілля доньки: правила виїзду мають пріоритет над сімейними обставинами

Верховний Суд підтвердив правомірність дій прикордонників через недостачу документів у позивача.

Витребування кримінальних проваджень та участь у засіданнях Кабміну – БЕБ пропонують нові повноваження, законопроект

Законопроект №14207-1 передбачає, що БЕБ отримає право витребовувати провадження з інших органів, а також вводяться письмові застереження та розширюється міжнародна взаємодія.

Районний суд скасував штраф, виписаний водію на підставі відповіді ChatGPT

Поліція посилалась на штучний інтелект, щоб довести технічну несправність авто, проте суд вирішив, що такі дані не можуть бути доказом у справі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]