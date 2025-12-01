Может ли ФЛП второй группы предоставлять международные перевозки ФЛП третьей группы — ответ

Имеет ли право ФЛП быть плательщиком единого налога второй группы при предоставлении услуги международной перевозки в случае, когда заказчиком таких услуг выступает предприниматель третьей группы единого налога.

Физическое лицо-предприниматель, находящееся на второй группе единого налога, имеет право предоставлять услуги, в том числе международные перевозки, заказчику, который является плательщиком единого налога третьей группы. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области.

Согласно п.п. 2 п. 291.4 ст. 291 Налогового кодекса Украины, вторая группа упрощенной системы предусматривает возможность предоставления услуг населению и плательщикам единого налога.

Гражданский кодекс Украины (ст. 901) определяет, что договор о предоставлении услуг предусматривает взаимные обязательства: исполнитель предоставляет услугу, а заказчик ее оплачивает.

Если в договоре четко указано, что заказчиком выступает ФЛП третьей группы, который принимает выполненные работы и подписывает акт, то ограничений относительно нахождения исполнителя на второй группе нет.

Таким образом, ФЛП, предоставляющий международные транспортные услуги предпринимателю третьей группы, может находиться на второй группе единого налога без нарушения требований законодательства.

