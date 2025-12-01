Державна допомога для українців: коли почнуться виплати 1000 гривень через Укрпошту

• Понад 700 тисяч українців подали заявку через Укрпошту.

Уряд оголосив про старт другої хвилі виплат у межах програми «Зимова підтримка», яка розпочалася 1 грудня. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що вже 14 мільйонів українців подали заявки на отримання 1000 гривень.

Громадяни, які подавали заявку через Укрпошту почнуть отримувати свої виплати з 6 грудня — у День Миколая.

Хто вже подав заявки

11,4 млн звернень оформлено через застосунок Дія, з них 2,9 млн — на дітей.

Понад 700 тисяч українців подали заявку через Укрпошту.

1,8 млн громадян, які входять до соціального списку, отримають кошти автоматично.

Подати заявку можна до 24 грудня включно.

Друга хвиля виплат вже триває

Свириденко зазначила, що друга хвиля виплат розпочалася 1 грудня — її отримають ті, хто подав заявку на другий день після старту програми.

Станом на зараз 3,5 млн українців уже отримали по 1000 гривень, а загальна сума витрат за програмою сягнула 473 млн грн.

