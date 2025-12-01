  1. Суспільство

Державна допомога для українців: коли почнуться виплати 1000 гривень через Укрпошту

13:05, 1 грудня 2025
• Понад 700 тисяч українців подали заявку через Укрпошту.
Державна допомога для українців: коли почнуться виплати 1000 гривень через Укрпошту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд оголосив про старт другої хвилі виплат у межах програми «Зимова підтримка», яка розпочалася 1 грудня. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що вже 14 мільйонів українців подали заявки на отримання 1000 гривень.

Громадяни, які подавали заявку через Укрпошту почнуть отримувати свої виплати з 6 грудня — у День Миколая.

Хто вже подав заявки

  • 11,4 млн звернень оформлено через застосунок Дія, з них 2,9 млн — на дітей.
  • Понад 700 тисяч українців подали заявку через Укрпошту.
  • 1,8 млн громадян, які входять до соціального списку, отримають кошти автоматично.

Подати заявку можна до 24 грудня включно.

Друга хвиля виплат вже триває

Свириденко зазначила, що друга хвиля виплат розпочалася 1 грудня — її отримають ті, хто подав заявку на другий день після старту програми.

Станом на зараз 3,5 млн українців уже отримали по 1000 гривень, а загальна сума витрат за програмою сягнула 473 млн грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

гроші Україна Укрпошта грошова допомога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Коли зброя — злочин: правила застосування та що загрожує за незаконне зберігання

Нелегальний ринок зброї активізується – 585 спроб контрабанди за рік.

Безвісно відсутній чи полонений — у яких випадках можна розірвати шлюб без згоди

Мін’юст оприлюднив офіційні роз’яснення щодо порядку розірвання шлюбу, якщо один із подружжя перебуває в полоні або вважається безвісно відсутнім.

Смерть батька і весілля доньки: правила виїзду мають пріоритет над сімейними обставинами

Верховний Суд підтвердив правомірність дій прикордонників через недостачу документів у позивача.

Витребування кримінальних проваджень та участь у засіданнях Кабміну – БЕБ пропонують нові повноваження, законопроект

Законопроект №14207-1 передбачає, що БЕБ отримає право витребовувати провадження з інших органів, а також вводяться письмові застереження та розширюється міжнародна взаємодія.

Районний суд скасував штраф, виписаний водію на підставі відповіді ChatGPT

Поліція посилалась на штучний інтелект, щоб довести технічну несправність авто, проте суд вирішив, що такі дані не можуть бути доказом у справі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]