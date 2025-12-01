Державна допомога для українців: коли почнуться виплати 1000 гривень через Укрпошту
Уряд оголосив про старт другої хвилі виплат у межах програми «Зимова підтримка», яка розпочалася 1 грудня. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що вже 14 мільйонів українців подали заявки на отримання 1000 гривень.
Громадяни, які подавали заявку через Укрпошту почнуть отримувати свої виплати з 6 грудня — у День Миколая.
Хто вже подав заявки
- 11,4 млн звернень оформлено через застосунок Дія, з них 2,9 млн — на дітей.
- Понад 700 тисяч українців подали заявку через Укрпошту.
- 1,8 млн громадян, які входять до соціального списку, отримають кошти автоматично.
Подати заявку можна до 24 грудня включно.
Друга хвиля виплат вже триває
Свириденко зазначила, що друга хвиля виплат розпочалася 1 грудня — її отримають ті, хто подав заявку на другий день після старту програми.
Станом на зараз 3,5 млн українців уже отримали по 1000 гривень, а загальна сума витрат за програмою сягнула 473 млн грн.
