Государственная помощь для украинцев: когда начнутся выплаты 1000 гривен через Укрпочту

Более 700 тысяч украинцев подали заявку через Укрпочту.

Правительство объявило о старте второй волны выплат в рамках программы «Зимняя поддержка», которая началась 1 декабря. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что уже 14 миллионов украинцев подали заявки на получение 1000 гривен.

Граждане, которые подавали заявку через Укрпочту, начнут получать свои выплаты с 6 декабря — в День Николая.

Кто уже подал заявки

11,4 млн обращений оформлено через приложение Дія, из них 2,9 млн — на детей.

1,8 млн граждан, которые входят в социальный список, получат средства автоматически.

Подать заявку можно до 24 декабря включительно.

Вторая волна выплат уже идет

Свириденко отметила, что вторая волна выплат началась 1 декабря — ее получат те, кто подал заявку на второй день после старта программы.

По состоянию на сейчас 3,5 млн украинцев уже получили по 1000 гривен, а общая сумма расходов по программе достигла 473 млн грн.

