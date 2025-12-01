  1. В Україні
  2. / Законодавство

1 грудня набуває чинності закон, що визначає Державну спеціальну службу транспорту частиною системи Міноборони

12:49, 1 грудня 2025
Закон визначає Державну спеціальну службу транспорту як спеціалізоване військове формування.
1 грудня набуває чинності закон, що визначає Державну спеціальну службу транспорту частиною системи Міноборони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 грудня 2025 року офіційно набирає чинності Закон України № 4631-IX, який установлює новий статус Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ). Відтепер ДССТ визначена як спеціалізоване військове формування, що входить до системи Міністерства оборони України.

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла закон щодо діяльності Державної спеціальної служби транспорту (законопроект 13378).

Серед іншого, передбачається, що ДССТ, яка є спеціалізованим військовим формуванням, що входить до системи Міноборони, призначена, крім як для забезпечення стійкого функціонування транспорту, будівництва нових чи відновлення пошкоджених об’єктів єдиної транспортної системи України в інтересах оборони держави, ще й для будівництва нових або відновлення пошкоджених об’єктів і споруд загальновійськового та спеціального призначення, а також об’єктів нерухомості та інфраструктури у сфері управління Міноборони.

І у зв’язку з цим основним завданням ДССТ проектом пропонується передбачити капітальне будівництво, реконструкцію об’єктів і споруд загальновійськового та спеціального призначення, у тому числі військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, а також об’єктів нерухомості та інфраструктури у сфері управління Міністерства оборони.

Однак, як зауважило Головне юридичне управління парламенту, враховуючи статус ДССТ (що це, насамперед, є військове формування, а тому має інше призначення, ніж будівництво, крім того має напрямок безпосередньо у сфері транспорту), викликає сумнів щодо покладення на ДССТ завдань з будівництва, реконструкції об’єктів нерухомості та інфраструктури у сфері управління Міністерства оборони.

Під термін «об’єкти нерухомості» підпадають не лише військові містечка, а й інший житловий фонд (житлові будинки, в тому числі й новобудови для військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов, гуртожитки, казарми, готелі та інші будівлі, що включені до житлового фонду).

Також новою редакцією пропонується віднести до основних завдань ДССТ крім охорони, ще й «оборону» об'єктів державного значення єдиної транспортної системи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Коли зброя — злочин: правила застосування та що загрожує за незаконне зберігання

Нелегальний ринок зброї активізується – 585 спроб контрабанди за рік.

Безвісно відсутній чи полонений — у яких випадках можна розірвати шлюб без згоди

Мін’юст оприлюднив офіційні роз’яснення щодо порядку розірвання шлюбу, якщо один із подружжя перебуває в полоні або вважається безвісно відсутнім.

Смерть батька і весілля доньки: правила виїзду мають пріоритет над сімейними обставинами

Верховний Суд підтвердив правомірність дій прикордонників через недостачу документів у позивача.

Витребування кримінальних проваджень та участь у засіданнях Кабміну – БЕБ пропонують нові повноваження, законопроект

Законопроект №14207-1 передбачає, що БЕБ отримає право витребовувати провадження з інших органів, а також вводяться письмові застереження та розширюється міжнародна взаємодія.

Районний суд скасував штраф, виписаний водію на підставі відповіді ChatGPT

Поліція посилалась на штучний інтелект, щоб довести технічну несправність авто, проте суд вирішив, що такі дані не можуть бути доказом у справі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]