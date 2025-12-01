1 грудня набуває чинності закон, що визначає Державну спеціальну службу транспорту частиною системи Міноборони

Закон визначає Державну спеціальну службу транспорту як спеціалізоване військове формування.

З 1 грудня 2025 року офіційно набирає чинності Закон України № 4631-IX, який установлює новий статус Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ). Відтепер ДССТ визначена як спеціалізоване військове формування, що входить до системи Міністерства оборони України.

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла закон щодо діяльності Державної спеціальної служби транспорту (законопроект 13378).

Серед іншого, передбачається, що ДССТ, яка є спеціалізованим військовим формуванням, що входить до системи Міноборони, призначена, крім як для забезпечення стійкого функціонування транспорту, будівництва нових чи відновлення пошкоджених об’єктів єдиної транспортної системи України в інтересах оборони держави, ще й для будівництва нових або відновлення пошкоджених об’єктів і споруд загальновійськового та спеціального призначення, а також об’єктів нерухомості та інфраструктури у сфері управління Міноборони.

І у зв’язку з цим основним завданням ДССТ проектом пропонується передбачити капітальне будівництво, реконструкцію об’єктів і споруд загальновійськового та спеціального призначення, у тому числі військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, а також об’єктів нерухомості та інфраструктури у сфері управління Міністерства оборони.

Однак, як зауважило Головне юридичне управління парламенту, враховуючи статус ДССТ (що це, насамперед, є військове формування, а тому має інше призначення, ніж будівництво, крім того має напрямок безпосередньо у сфері транспорту), викликає сумнів щодо покладення на ДССТ завдань з будівництва, реконструкції об’єктів нерухомості та інфраструктури у сфері управління Міністерства оборони.

Під термін «об’єкти нерухомості» підпадають не лише військові містечка, а й інший житловий фонд (житлові будинки, в тому числі й новобудови для військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов, гуртожитки, казарми, готелі та інші будівлі, що включені до житлового фонду).

Також новою редакцією пропонується віднести до основних завдань ДССТ крім охорони, ще й «оборону» об'єктів державного значення єдиної транспортної системи.

