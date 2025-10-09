Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Державна спецслужба транспорту буде займатися будівництвом об’єктів нерухомості для Міноборони – прийнято закон

16:00, 9 жовтня 2025
Під термін «об’єкти нерухомості» підпадають не лише військові містечка, а й новобудови для військовослужбовців, гуртожитки, казарми, готелі та інші будівлі, що включені до житлового фонду
Державна спецслужба транспорту буде займатися будівництвом об’єктів нерухомості для Міноборони – прийнято закон
Фото: komersant.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада прийняла закон щодо діяльності Державної спеціальної служби транспорту (законопроект 13378).

Серед іншого, передбачається, що ДССТ, яка є спеціалізованим військовим формуванням, що входить до системи Міноборони, призначена, крім як для забезпечення стійкого функціонування транспорту, будівництва нових чи відновлення пошкоджених об’єктів єдиної транспортної системи України в інтересах оборони держави, ще й для будівництва нових або відновлення пошкоджених об’єктів і споруд загальновійськового та спеціального призначення, а також об’єктів нерухомості та інфраструктури у сфері управління Міноборони.

І у зв’язку з цим основним завданням ДССТ проектом пропонується передбачити капітальне будівництво, реконструкцію об’єктів і споруд загальновійськового та спеціального призначення, у тому числі військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, а також об’єктів нерухомості та інфраструктури у сфері управління Міністерства оборони.

Однак, як зауважило Головне юридичне управління парламенту, враховуючи статус ДССТ (що це, насамперед, є військове формування, а тому має інше призначення, ніж будівництво, крім того має напрямок безпосередньо у сфері транспорту), викликає сумнів щодо покладення на ДССТ завдань з будівництва, реконструкції об’єктів нерухомості та інфраструктури у сфері управління Міністерства оборони.

Під термін «об’єкти нерухомості» підпадають не лише військові містечка, а й інший житловий фонд (житлові будинки, в тому числі й новобудови для військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов, гуртожитки, казарми, готелі та інші будівлі, що включені до житлового фонду).

Також новою редакцією пропонується віднести до основних завдань ДССТ крім охорони, ще й «оборону» об'єктів державного значення єдиної транспортної системи.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України закон Міноборони транспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прокурор Офісу Генпрокурора Іван Саєнко: «Метою вилучення мого телефону детективами НАБУ може бути перешкоджання розслідуванню у справі Руслана Магамедрасулова»

«Я вважаю, що безпосередньою метою проведення обшуку була необхідність вилучення мого телефону з метою зняття з нього інформації» – Іван Саєнко прокоментував обшуки НАБУ.

Державна спецслужба транспорту буде займатися будівництвом об’єктів нерухомості для Міноборони – прийнято закон

Під термін «об’єкти нерухомості» підпадають не лише військові містечка, а й новобудови для військовослужбовців, гуртожитки, казарми, готелі та інші будівлі, що включені до житлового фонду

ЄСПЛ присудив колишньому голові ДФС Роману Насірову 9750 євро компенсації за порушення Конвенції в його справі

Європейський суд з прав людини встановив порушення Конвенції з прав людини за скаргою екс-голови ДФС Романа Насірова і присудив йому компенсацію.

СБУ зможе розробляти законопроекти та вносити їх на розгляд Президента і Кабміну — Рада прийняла закон

Рада прийняла закон, який закріплює право СБУ виносити на розгляд Кабміну та Президента проекти нормативно-правових актів.

Трофейну зброю можна буде передавати органам іноземних держав – Рада прийняла закон

Закон передбачає, що за рішенням Кабміну озброєння та бойова техніка, які є трофейним майном, можуть бути передані для робіт із залученням іноземних підприємств, органів іноземних держав як на території України, так і за її межами, або передані іноземним державам.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області