Государственная спецслужба транспорта будет заниматься строительством объектов недвижимости для Минобороны – принят закон

Верховная Рада приняла закон о деятельности Государственной специальной службы транспорта (законопроект 13378).

Среди прочего, предполагается, что ГССТ, которая является специализированным военным формированием, входящим в систему Минобороны, предназначена, кроме как для обеспечения устойчивого функционирования транспорта, строительства новых или восстановления поврежденных объектов единой транспортной системы Украины в интересах обороны государства, еще и для строительства новых или восстановления поврежденных объектов и сооружений общевойскового и специального назначения, а также объектов недвижимости и инфраструктуры в сфере управления Минобороны.

И в связи с этим основной задачей ГССТ проектом предлагается предусмотреть капитальное строительство, реконструкцию объектов и сооружений общевойскового и специального назначения, в том числе военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, а также объектов недвижимости и инфраструктуры в сфере управления Министерства обороны.

Однако, как отметило Главное юридическое управление парламента, учитывая статус ГССТ (что это, прежде всего, военное формирование, а потому имеет другое назначение, чем строительство, кроме того, имеет направленность непосредственно в сфере транспорта), вызывает сомнение возложение на ГССТ задач по строительству, реконструкции объектов недвижимости и инфраструктуры в сфере управления Министерства обороны.

Под термин «объекты недвижимости» подпадают не только военные городки, но и другой жилой фонд (жилые дома, в том числе и новостройки для военнослужащих, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, общежития, казармы, гостиницы и другие здания, включенные в жилой фонд).

Также новой редакцией предлагается отнести к основным задачам ГССТ, кроме охраны, еще и «оборону» объектов государственного значения единой транспортной системы.

Автор: Наталя Мамченко

