Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Государственная спецслужба транспорта будет заниматься строительством объектов недвижимости для Минобороны – принят закон

16:00, 9 октября 2025
Под термин «объекты недвижимости» подпадают не только военные городки, но и новостройки для военнослужащих, общежития, казармы, гостиницы и другие здания, включенные в жилой фонд.
Государственная спецслужба транспорта будет заниматься строительством объектов недвижимости для Минобороны – принят закон
Фото: komersant.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла закон о деятельности Государственной специальной службы транспорта (законопроект 13378).

Среди прочего, предполагается, что ГССТ, которая является специализированным военным формированием, входящим в систему Минобороны, предназначена, кроме как для обеспечения устойчивого функционирования транспорта, строительства новых или восстановления поврежденных объектов единой транспортной системы Украины в интересах обороны государства, еще и для строительства новых или восстановления поврежденных объектов и сооружений общевойскового и специального назначения, а также объектов недвижимости и инфраструктуры в сфере управления Минобороны.

И в связи с этим основной задачей ГССТ проектом предлагается предусмотреть капитальное строительство, реконструкцию объектов и сооружений общевойскового и специального назначения, в том числе военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, а также объектов недвижимости и инфраструктуры в сфере управления Министерства обороны.

Однако, как отметило Главное юридическое управление парламента, учитывая статус ГССТ (что это, прежде всего, военное формирование, а потому имеет другое назначение, чем строительство, кроме того, имеет направленность непосредственно в сфере транспорта), вызывает сомнение возложение на ГССТ задач по строительству, реконструкции объектов недвижимости и инфраструктуры в сфере управления Министерства обороны.

Под термин «объекты недвижимости» подпадают не только военные городки, но и другой жилой фонд (жилые дома, в том числе и новостройки для военнослужащих, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, общежития, казармы, гостиницы и другие здания, включенные в жилой фонд).

Также новой редакцией предлагается отнести к основным задачам ГССТ, кроме охраны, еще и «оборону» объектов государственного значения единой транспортной системы.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины закон Минобороны транспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственная спецслужба транспорта будет заниматься строительством объектов недвижимости для Минобороны – принят закон

Под термин «объекты недвижимости» подпадают не только военные городки, но и новостройки для военнослужащих, общежития, казармы, гостиницы и другие здания, включенные в жилой фонд.

ЕСПЧ присудил бывшему главе ГФС Роману Насирову 9750 евро компенсации за нарушение Конвенции по его делу

Европейский суд по правам человека установил нарушение Конвенции о правах человека по жалобе экс-главы ГФС Романа Насирова и присудил ему компенсацию.

СБУ сможет разрабатывать законопроекты и вносить их на рассмотрение Президента и Кабмина – Рада приняла закон

Рада приняла закон, который закрепляет право СБУ выносить на рассмотрение Кабмина и Президента проекты нормативно-правовых актов.

Трофейное оружие можно будет передавать органам иностранных государств – Рада приняла закон

Закон предусматривает, что по решению Кабмина вооружение и боевая техника, являющиеся трофейным имуществом, могут быть переданы для работ с привлечением иностранных предприятий, органов иностранных государств как на территории Украины, так и за ее пределами, либо переданы иностранным государствам.

Военнослужащие, которым после плена объявят подозрение в утрате военного имущества, неповиновении, СЗЧ, не смогут получить 50 тысяч грн на лечение – Рада приняла закон

Закон предусматривает, что выплата дополнительного вознаграждения будет приостанавливаться, если военнослужащим сообщено о подозрении в совершении военных уголовных правонарушений или преступлений против основ национальной безопасности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області