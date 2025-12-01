1 декабря вступает в силу закон, определяющий Государственную специальную службу транспорта частью системы Минобороны

Закон определяет Государственную специальную службу транспорта как специализированное военное формирование.

С 1 декабря 2025 года официально вступает в силу Закон Украины № 4631-IX, который устанавливает новый статус Государственной специальной службы транспорта (ГССТ). Отныне ГССТ определена как специализированное военное формирование, входящее в систему Министерства обороны Украины.

Напомним, что Верховная Рада приняла закон о деятельности Государственной специальной службы транспорта (законопроект 13378).

Среди прочего предусматривается, что ГССТ, являясь специализированным военным формированием в системе Минобороны, предназначена, помимо обеспечения устойчивого функционирования транспорта и строительства новых или восстановления поврежденных объектов единой транспортной системы Украины в интересах обороны государства, также для строительства новых или восстановления поврежденных объектов и сооружений общевойскового и специального назначения, а также объектов недвижимости и инфраструктуры в сфере управления Минобороны.

В связи с этим проектом предлагается определить основным заданием ГССТ капитальное строительство, реконструкцию объектов и сооружений общевойскового и специального назначения, включая военные инженерно-технические и фортификационные сооружения, а также объектов недвижимости и инфраструктуры в сфере управления Министерства обороны.

Однако, как отметило Главное юридическое управление парламента, учитывая статус ГССТ (что это, прежде всего, военное формирование, а значит, имеет другое предназначение, чем строительство, кроме того, его основная сфера — транспорт), возникают сомнения относительно возложения на ГССТ задач по строительству и реконструкции объектов недвижимости и инфраструктуры, находящихся в управлении Министерства обороны.

Под термин «объекты недвижимости» подпадают не только военные городки, но и другой жилищный фонд (жилые дома, в том числе новостройки для военнослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий, общежития, казармы, гостиницы и другие здания, входящие в жилищный фонд).

Также новой редакцией предлагается отнести к основным задачам ГССТ, помимо охраны, еще и «оборону» объектов государственного значения единой транспортной системы.

