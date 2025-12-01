  1. В Україні

Кабмін спростив видачу посвідчень ветеранам: нові правила для переоформлення та відновлення

13:41, 1 грудня 2025
Ветерани зможуть швидше отримати нові документи: заяви прийматимуть онлайн, а втрачені посвідчення відновлюватимуть без архівів.
Кабмін ухвалив постанову №1518, якою вніс низку змін до чинного Порядку видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів.

Документ уточнює процедури отримання талонів, посвідчень та бланків-вкладок, а також врегульовує особливі випадки, пов’язані зі зміною місця проживання ветеранів чи втратою документів.

Ключові нововведення

  1. Нові правила отримання листів талонів

Талони видаватимуть лише після повернення раніше виданих, якщо такі були.

Якщо документ, що підлягає поверненню, відсутній, відповідальний орган робитиме офіційний запит до установи, яка його видала.

У разі втрати або неможливості повернення талонів ветерану видаватимуть новий лист, але без талонів попередніх років та року звернення.

  1. Оновлення оформлення посвідчень ветерана для дітей

У посвідченні дітей до 18 років додатково зазначатимуть серію та номер свідоцтва про народження.

Фото дітей до 14 років вклеюється за бажанням батьків чи законних представників, а після досягнення 14 років — обов’язково.

  1. Зміни для ветеранів, які змінюють місце проживання

Для отримання нового посвідчення, талонів або бланка-вкладки після зміни адреси потрібно подати заяву у паперовій або електронній формі за новим місцем проживання.

Місцевий підрозділ з питань ветеранської політики запитуватиме документи з попереднього органу, перевірятиме їх та видаватиме нові документи.

Якщо архіви чи документи залишилися на тимчасово окупованих або бойових територіях — вони поновлюватимуться за останнім місцем звернення ветерана.

уряд ветерани Кабінет Міністрів України

