Кабмин упростил выдачу удостоверений ветеранам: новые правила для переоформления и восстановления

13:41, 1 декабря 2025
Ветераны смогут быстрее получить новые документы: заявления будут принимать онлайн, а утраченные удостоверения восстанавливать без архивов.
Кабмин принял постановление №1518, которой внес ряд изменений в действующий Порядок выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов.

Документ уточняет процедуры получения талонов, удостоверений и бланков-вкладышей, а также урегулирует особые случаи, связанные со сменой места жительства ветеранов или утратой документов.

Ключевые нововведения

  1. Новые правила получения листов талонов

Талоны будут выдавать только после возврата ранее выданных, если такие были.

Если документ, подлежащий возврату, отсутствует, ответственный орган будет делать официальный запрос в учреждение, которое его выдало.

В случае утраты или невозможности возврата талонов ветерану будут выдавать новый лист, но без талонов предыдущих лет и года обращения.

  1. Обновление оформления удостоверений ветерана для детей

В удостоверении детей до 18 лет дополнительно будут указывать серию и номер свидетельства о рождении.

Фото детей до 14 лет вклеивается по желанию родителей или законных представителей, а после достижения 14 лет — обязательно.

  1. Изменения для ветеранов, которые меняют место жительства

Для получения нового удостоверения, талонов или бланка-вкладыша после смены адреса необходимо подать заявление в бумажной или электронной форме по новому месту жительства.

Местное подразделение по вопросам ветеранской политики будет запрашивать документы из предыдущего органа, проверять их и выдавать новые документы.

 

Если архивы или документы остались на временно оккупированных или боевых территориях — они будут восстанавливаться по последнему месту обращения ветерана.

