Кабмин упростил выдачу удостоверений ветеранам: новые правила для переоформления и восстановления
Кабмин принял постановление №1518, которой внес ряд изменений в действующий Порядок выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов.
Документ уточняет процедуры получения талонов, удостоверений и бланков-вкладышей, а также урегулирует особые случаи, связанные со сменой места жительства ветеранов или утратой документов.
Ключевые нововведения
- Новые правила получения листов талонов
Талоны будут выдавать только после возврата ранее выданных, если такие были.
Если документ, подлежащий возврату, отсутствует, ответственный орган будет делать официальный запрос в учреждение, которое его выдало.
В случае утраты или невозможности возврата талонов ветерану будут выдавать новый лист, но без талонов предыдущих лет и года обращения.
- Обновление оформления удостоверений ветерана для детей
В удостоверении детей до 18 лет дополнительно будут указывать серию и номер свидетельства о рождении.
Фото детей до 14 лет вклеивается по желанию родителей или законных представителей, а после достижения 14 лет — обязательно.
- Изменения для ветеранов, которые меняют место жительства
Для получения нового удостоверения, талонов или бланка-вкладыша после смены адреса необходимо подать заявление в бумажной или электронной форме по новому месту жительства.
Местное подразделение по вопросам ветеранской политики будет запрашивать документы из предыдущего органа, проверять их и выдавать новые документы.
Если архивы или документы остались на временно оккупированных или боевых территориях — они будут восстанавливаться по последнему месту обращения ветерана.
