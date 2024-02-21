Робив з ухилянтів «липових інвалідів»: на Львівщині судитимуть ділка

Зловмисник організував для військовозобов’язаних незаконний перетин кордону.

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На Львівщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 54-річного чоловіка, який сприяв військовозобов’язаному у незаконному перетині державного кордону України. За 500 доларів зловмисник виготовив та в подальшому збув призовнику пакет фіктивних документів, передає Львівська обласна прокуратура.

Ділок підробляв офіційні документи – довідку з акта огляду медико-соціальною експертною комісією та пенсійне посвідчення.

«В останніх містились завідомо недостовірні відомості щодо отримання відповідної групи інвалідності.

Свої послуги він оцінив у 500 доларів США», - сказано у повідомленні.

Зловмисник облаштував «майстерню» з виготовлення підробок обвинувачений прямо у себе вдома.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили пристрій для виготовлення печаток, печатки, принтери, ноутбуки, оригінали підроблених документів та інше, а також вогнепальну зброю.

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