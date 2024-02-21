Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Допуск кандидатів для участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів відбудеться 4 березня

ВККС буде працювати у складі одразу п’яти колегій.

Перезавантаження Бюро економічної безпеки – Комітет обрав для схвалення варіант Кабміну

Податковий комітет Ради рекомендував ухвалити законопроект про переатестацію працівників БЕБ після припинення воєнного стану, але керівництво будуть переобирати відразу.

Електронні документи для військових будуть в аналогу додатка Дія під назвою Армія+, який готує до запуску Міноборони

Документи військовослужбовців будуть в мобільному додатку Армія+, який схожий на Дію.

Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду обов’язково необхідно провести у 2024 році – ВАКС

У 2024 році закінчується строк повноважень Громадської ради міжнародних експертів.

Касаційний господарський суд визнав зловживанням правами і неповагою посилання адвоката на «висновок» штучного інтелекту ChatGPT

Судді КГС Верховного Суду вирішили, що адвокат, звертаючись за роз’ясненням їх рішення, поставив під сумнівів їх суддівський розсуд тим, що послався на тлумачення, зроблене ChatGPT.

  1. В Україні

Робив з ухилянтів «липових інвалідів»: на Львівщині судитимуть ділка

18:26, 21 лютого 2024
Зловмисник організував для військовозобов’язаних незаконний перетин кордону.
Робив з ухилянтів «липових інвалідів»: на Львівщині судитимуть ділка
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 54-річного чоловіка, який сприяв військовозобов’язаному у незаконному перетині державного кордону України. За 500 доларів зловмисник виготовив та в подальшому збув призовнику пакет фіктивних документів, передає Львівська обласна прокуратура.

Ділок підробляв офіційні документи – довідку з акта огляду медико-соціальною експертною комісією та пенсійне посвідчення.

«В останніх містились завідомо недостовірні відомості щодо отримання відповідної групи інвалідності.

Свої послуги він оцінив у 500 доларів США», - сказано у повідомленні.

Зловмисник облаштував «майстерню» з виготовлення підробок обвинувачений прямо у себе вдома.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили пристрій для виготовлення печаток, печатки, принтери, ноутбуки, оригінали підроблених документів та інше, а також вогнепальну зброю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Рафальська
    Інна Рафальська
    керівник Адвокатського об’єднання «Київська муніципальна колегія адвокатів»
  • Степан Домусчі
    Степан Домусчі
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Дудін
    Сергій Дудін
    суддя Київського окружного адміністративного суду