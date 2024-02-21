Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Допуск кандидатов для участия в конкурсе на должности судей апелляционных судов состоится 4 марта

ВККС будет работать в составе сразу пяти коллегий.

Перезагрузка Бюро экономической безопасности – Комитет избрал для одобрения вариант Кабмина

Налоговый комитет Рады рекомендовал принять законопроект о переаттестации работников БЭБ после прекращения военного положения, но руководство будут переизбирать сразу.

Конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда необходимо обязательно провести в 2024 году – ВАКС

В 2024 году истекает срок полномочий Общественного совета международных экспертов.

Кассационный хозяйственный суд признал злоупотреблением правами и неуважением ссылку адвоката на «вывод» искусственного интеллекта ChatGPT

Судьи КХС Верховного Суда решили, что адвокат, обращаясь за разъяснением их решения, поставил под сомнение их судейское усмотрение тем, что сослался на толкование, сделанное ChatGPT.

Депутаты предлагают ввести тотальную систему видеонаблюдения за гражданами и сбор их персональных данных

Народные депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект об идентификации граждан системой видеонаблюдения на основании определенного набора биометрических данных и такой информации о лице, как имя, дата рождения, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (пребывании), оцифрованный образ лица, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

  1. В Украине

В каких случаях запрещено увольнять военнослужащего: разъяснение

21:35, 21 февраля 2024
Не допускается увольнение военнослужащего по инициативе работодателя в случаях изменений организации производства и труда.
В каких случаях запрещено увольнять военнослужащего: разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда объяснили, возможно ли увольнение военнослужащего в случае изменений в организации производства.

В случае проведения на предприятии, в учреждении, организации изменений в организации производства и труда собственник или уполномоченный им орган должен не позднее 2 месяцев сообщить каждому работнику о следующем увольнении согласно требованиям ст. 49-2 Кодекса Украины о труде (далее – КЗоТ Украины). Одновременно с предупреждением об увольнении собственник или уполномоченный им орган предлагает работнику другую работу на том же предприятии, в учреждении, организации.

Частью 3 ст. 119 КЗоТ Украины предусмотрено, что за работниками, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, на срок до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы и должность на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе, независимо от подчинения и формы собственности и у физических лиц – предпринимателей, у которых они работали на время призыва.

Статьей 7 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» предусмотрено, что в период действия военного положения стороны трудового договора могут договориться об альтернативных способах создания, пересылки и хранения приказов (распоряжений) работодателя, сообщений и других документов по трудовым отношениям и о любом другом доступном способе электронной коммуникации, который выбран с согласия между работодателем и работником.

Следовательно, не допускается увольнение военнослужащего по инициативе работодателя по п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины в случаях изменений в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Рафальська
    Інна Рафальська
    керівник Адвокатського об’єднання «Київська муніципальна колегія адвокатів»
  • Степан Домусчі
    Степан Домусчі
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Дудін
    Сергій Дудін
    суддя Київського окружного адміністративного суду