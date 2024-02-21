В каких случаях запрещено увольнять военнослужащего: разъяснение

Не допускается увольнение военнослужащего по инициативе работодателя в случаях изменений организации производства и труда.

В Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда объяснили, возможно ли увольнение военнослужащего в случае изменений в организации производства.

В случае проведения на предприятии, в учреждении, организации изменений в организации производства и труда собственник или уполномоченный им орган должен не позднее 2 месяцев сообщить каждому работнику о следующем увольнении согласно требованиям ст. 49-2 Кодекса Украины о труде (далее – КЗоТ Украины). Одновременно с предупреждением об увольнении собственник или уполномоченный им орган предлагает работнику другую работу на том же предприятии, в учреждении, организации.

Частью 3 ст. 119 КЗоТ Украины предусмотрено, что за работниками, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, на срок до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы и должность на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе, независимо от подчинения и формы собственности и у физических лиц – предпринимателей, у которых они работали на время призыва.

Статьей 7 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» предусмотрено, что в период действия военного положения стороны трудового договора могут договориться об альтернативных способах создания, пересылки и хранения приказов (распоряжений) работодателя, сообщений и других документов по трудовым отношениям и о любом другом доступном способе электронной коммуникации, который выбран с согласия между работодателем и работником.

Следовательно, не допускается увольнение военнослужащего по инициативе работодателя по п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины в случаях изменений в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников.

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